TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Tại buổi làm việc với Sở Công thương và Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế về tình hình đầu tư hạ tầng khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư ngày 12/8, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP. Huế đặt ra yêu cầu với các sở, ngành của địa phương cần xây dựng KKT Chân Mây - Lăng Cô thành cực tăng trưởng công nghiệp, logistics, dịch vụ và du lịch của TP. Huế và khu vực miền Trung.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tại KKT Chân Mây - Lăng Cô, các tuyến giao thông chính, hệ thống cảng biển, kho bãi, logistics, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và các khu tái định cư đã và được triển khai. Riêng cảng Chân Mây hiện có 3 bến với 4 cầu cảng đã đưa vào khai thác; các bến cảng mới, khu dịch vụ logistics và hạ tầng sau cảng đang tiếp tục được đầu tư.

Nhờ có hạ tầng kết nối, phía Bắc Chân Mây - Lăng Cô trong tương lai có thể liên kết với hệ thống cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) và tuyến vận tải hàng hóa từ Lào ra biển; phía Nam kết nối thuận lợi với cảng Đà Nẵng. Cảng Chân Mây là cảng nước sâu có điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng hậu phương rộng, quỹ đất lớn và khả năng phát triển đồng bộ công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Với tiềm năng này, Chủ tịch UBND TP. Huế cho rằng, phát triển công nghiệp là giải pháp quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành dịch vụ hỗ trợ của địa phương. Vì vậy, TP. Huế sẽ tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho KKT Chân Mây - Lăng Cô.

Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu Ban Quản lý KKT, công nghiệp TP. Huế rà soát toàn bộ các tuyến kết nối trong khu vực Chân Mây - Lăng Cô, xác định những tuyến thực sự cấp thiết đến năm 2030 để đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tại cảng Chân Mây, các bến tiếp nhận tàu 70.000 tấn đang được triển khai, nhưng về lâu dài phải hướng tới phát triển cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lớn hơn theo quy hoạch. Các bến số 4 và số 5 đang được triển khai thi công, bến số 6 đang tiến hành các thủ tục kêu gọi đầu tư.

“Đối với bến số 7 và số 8, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi và nghiên cứu lựa chọn một nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đồng bộ cả hai bến, tránh tình trạng nhiều nhà đầu tư cạnh tranh phí và dịch vụ gây khó khăn cho khai thác cảng” - ông Lê Trí Thanh nêu rõ.

Đồng thời, lãnh đạo TP. Huế cũng đề nghị các đơn vị liên quan cần nghiên cứu đầu tư bến chuyên dùng cho khí, nhiên liệu cùng hệ thống kho và đường ống đi kèm; quy hoạch riêng bến tàu du lịch quy mô lớn, đầu tư đồng bộ và tách biệt với khu bến hàng hóa. Xây dựng phương án tạo quỹ đất từ nguồn thu sử dụng đất và phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ gắn với khu vực cảng. Khi triển khai dự án, cần bố trí đồng bộ khu nhà ở và dịch vụ phục vụ chuyên gia, người lao động./.