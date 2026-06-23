TP. Huế: Hạn chế đưa dự án chưa rõ ràng, cụ thể vào danh mục đầu tư công 2026 - 2030

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính TP. Huế cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng trên cơ sở bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các chương trình trọng điểm và yêu cầu tạo đột phá tăng trưởng trong giai đoạn mới.

“Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt từ 10% trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt từ 14 - 15%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực đầu tư công sẽ được ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, khu kinh tế - công nghiệp, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, nông nghiệp và môi trường; đồng thời quan tâm phân bổ nguồn lực hợp lý cho các địa phương” - lãnh đạo Sở Tài chính cho hay.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đề xuất đối với giai đoạn này, các công trình, dự án có tính chất động lực, khả năng lan tỏa cao, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ được ưu tiên bố trí vốn.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn, kế hoạch đầu tư công trung hạn không chỉ là việc tổng hợp danh mục dự án hay phân bổ nguồn vốn, mà phải thực sự trở thành công cụ định hướng phát triển, tạo động lực tăng trưởng và mở ra những không gian phát triển mới cho thành phố.

Vì vậy, lãnh đạo TP. Huế giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo các nội dung đã thống nhất; nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá, bảo đảm tính dự báo và tính khả thi, không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp số liệu. Chủ tịch thành phố Huế cũng yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý dự án, địa phương và chủ đầu tư được yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án thuộc phạm vi quản lý; đánh giá đầy đủ sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng huy động nguồn lực, mức độ sẵn sàng về thủ tục và nhu cầu vốn từng năm.

Về quy mô nguồn lực, lãnh đạo TP. Huế thống nhất với phương án tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời yêu cầu tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa tổng vốn đầu tư công, đầu tư toàn xã hội với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; phân tích đầy đủ các cơ sở, giả định và phương pháp tính toán.

“Phải xác định rõ mức độ đáp ứng nguồn lực đối với từng lĩnh vực, làm rõ nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. Việc lựa chọn danh mục dự án phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên đối với các dự án chuyển tiếp cần hoàn thành trong giai đoạn; các dự án động lực có khả năng tạo tăng trưởng, nguồn thu, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh; các dự án an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh và các dự án đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định” - ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu.

Đối với các dự án mới và chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, Chủ tịch UBND TP. Huế chỉ đạo hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục trước ngày 15/7/2026. Những dự án chưa chứng minh được tính cần thiết, chưa xác định rõ nguồn vốn, hiệu quả đầu tư hoặc không bảo đảm tiến độ sẽ chưa được đưa vào phương án phân bổ nguồn vốn chính thức./.