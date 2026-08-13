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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 13/8: Giá vàng thế giới vượt mốc 4.400 USD/ounce, trong nước tăng theo

Thu Hương

Thu Hương

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06:42 | 13/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, vượt mốc 4.400 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng tăng tới 800.000 đồng/lượng và vàng nhẫn có nơi lên 146 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.402 USD/ounce, tăng 21 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,4 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ sau khi số liệu mới công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 7 không nóng hơn dự báo, qua đó phần nào giảm bớt lo ngại về áp lực giá cả.

Giá vàng hôm nay ngày 13/8: Giá vàng thế giới vượt mốc 4.400 USD/ounce, trong nước tăng theo
Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,1% trong tháng 7, sau khi giảm 0,4% trong tháng 6 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 3,4%, cũng đúng với kỳ vọng và thấp hơn mức 3,5% của tháng 6.

Ông Chris Zaccarelli - Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management - cho rằng báo cáo CPI mới nhất giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm dư địa để chờ đợi trước khi đưa ra quyết định tiếp theo về chính sách tiền tệ. Theo ông, việc lạm phát không tăng tốc trở lại, trong khi báo cáo việc làm gần đây cho thấy những tín hiệu yếu hơn, có thể làm giảm áp lực buộc Fed phải sớm thắt chặt chính sách.

Ông Chris Zaccarelli nhận định, trong điều kiện thị trường đang lo ngại khả năng lãi suất tăng, những yếu tố có thể trì hoãn hoặc làm giảm nhu cầu nâng lãi suất đều được nhìn nhận theo hướng tích cực. Dù Fed và giới đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến lạm phát, đồng thời còn nhiều số liệu kinh tế được công bố trước cuộc họp chính sách tiếp theo, báo cáo việc làm và CPI mới nhất có thể tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Theo giới phân tích, việc CPI tháng 7 không vượt dự báo đã tạo thêm lực đỡ cho giá vàng khi đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm, qua đó làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý. Bên cạnh yếu tố lãi suất, nhu cầu trú ẩn cũng tiếp tục hỗ trợ vàng trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, diễn biến của giá dầu vẫn là yếu tố cần theo dõi. Giá dầu duy trì quanh vùng 84 - 89 USD/thùng có thể làm gia tăng trở lại áp lực lạm phát nếu tiếp tục đi lên, qua đó ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Trong bối cảnh này, giá vàng đang chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng về lãi suất, nhu cầu trú ẩn và rủi ro lạm phát từ thị trường năng lượng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 12/8, giá vàng trong nước tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá so với phiên trước, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giữ nguyên giá, giao dịch ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải kết phiên ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. PNJ cũng điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 140,5 - 144,2 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 13/08/2026 07:30

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Cập nhật: 13/08/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80