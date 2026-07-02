Thuế - Hải quan

Làm sạch mã số thuế: Minh bạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
10:54 | 02/07/2026
Cục Thuế vừa có thư ngỏ đề nghị chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh... hưởng ứng Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.
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Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma” Ba giai đoạn “làm sạch mã số thuế” người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro Tăng tốc làm sạch mã số thuế tháo gỡ “điểm nghẽn” trong kinh doanh

Bảo vệ tối đa quyền lợi của người nộp thuế

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người nộp thuế, đồng thời làm sạch dữ liệu mã số thuế, minh bạch môi trường kinh doanh, ngành Thuế triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, ngành Thuế đề nghị người nộp thuế chủ động rà soát mã số thuế - bảo vệ quyền lợi, gỡ vướng kinh doanh.

Trong thư ngỏ, Cục Thuế đề nghị chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cần chủ động rà soát mã số thuế, từ đó bảo vệ quyền lợi của chính mình và gỡ vướng kinh doanh.

công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn và tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trên địa bàn Anh Đức Thanh
Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ hộ kinh doanh làm sạch mã số thuế. Ảnh: Đức Thanh

Theo Cục Thuế, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc duy trì hoạt động kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước luôn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ phía người nộp thuế. Việc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động, người nộp thuế cần chủ động hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các thủ tục có liên quan trước khi giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Thực tế thời gian qua cho thấy, một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; có trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người đại diện theo pháp luật không liên hệ với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục, dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài. Tình trạng này có thể làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính người nộp thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không vì mục đích kinh doanh thực chất; lợi dụng hóa đơn điện tử để mua bán trái phép, gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước. Trong đó, đã có trường hợp giả mạo, sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khiến người dân bị đứng tên mà bản thân không biết, không tham gia, không điều hành.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người nộp thuế; đồng thời làm sạch dữ liệu mã số thuế, minh bạch môi trường kinh doanh, ngành Thuế triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan thuế các cấp đang tích cực rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế; xác định đúng trạng thái thực tế; phân loại hồ sơ cần hỗ trợ xử lý; xác định các trường hợp cần khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý rủi ro về thuế, hóa đơn và pháp nhân liên quan.

Tuy nhiên, để việc làm sạch mã số thuế được chính xác, kịp thời và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người nộp thuế, sự tham gia của người nộp thuế là rất cần thiết. Chỉ khi người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu, xác định rõ nhu cầu khôi phục hoặc chấm dứt hoạt động, cơ quan thuế mới có đủ cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý dứt điểm theo đúng quy định.

Với tinh thần hỗ trợ tối đa người nộp thuế, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế kiểm tra tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà mình đang là chủ, người đại diện pháp luật và liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được bộ phận, công chức chuyên trách hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục theo quy định.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế hợp tác

Đối với trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế chủ động phối hợp với cơ quan thuế để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khai thuế còn thiếu; cung cấp tài liệu, giải trình khi được yêu cầu và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế, người nộp thuế tiếp tục thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất việc giải thể theo quy định.

Đối với trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế khẩn trương xác định rõ nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế hoặc giải thể, chấm dứt hoạt động; chủ động liên hệ với cơ quan thuế để hoàn thành hồ sơ khai thuế còn thiếu, xử lý nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu có để hoàn tất các nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đặc biệt, cơ quan thuế khuyến nghị người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân, thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thực hiện các giao dịch trái quy định pháp luật.

Đồng thời chủ động tra cứu thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập, đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cần trình báo ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời theo quy định.

Cục Thuế cho rằng, sự phối hợp kịp thời của người nộp thuế không chỉ giúp xử lý dứt điểm những tồn đọng, sai lệch nghĩa vụ thuế nếu có trên hồ sơ của chính mình, mà còn là sự chung tay với cơ quan thuế để góp phần làm sạch dữ liệu mã số thuế, phòng ngừa rủi ro pháp lý, ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật; xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và lành mạnh cho toàn xã hội.

Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ triển khai chức năng hỗ trợ tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile để người dân thuận tiện theo dõi, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế nhanh chóng tra cứu thông tin, liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi nhận được thông báo, thư mời làm việc để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Việc chậm trễ phối hợp làm việc với cơ quan thuế sẽ dẫn tới trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký bị kéo dài, làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, tiền xử phạt vi phạm hành chính, gia tăng chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý về sau cho chính bản thân người nộp thuế.

Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người nộp thuế có tinh thần hợp tác, tự nguyện khắc phục các sai sót do khách quan. Đối với người nộp thuế đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp để hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ mức độ, tính chất vi phạm để áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định pháp luật thuế, công khai thông tin, cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
mã số thuế Chiến dịch làm sạch người nộp thuế hỗ trợ người nộp doanh nghiệp

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