Thuế - Hải quan

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
15:10 | 01/07/2026
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
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Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định mới Khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2026?

Bên cạnh việc đưa ra quy định cho 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân còn quy định cụ thể 10 khoản thu nhập chịu thuế bao gồm:

1. Thu nhập từ kinh doanh.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công.

3. Thu nhập từ đầu tư vốn (tiền lãi cho vay; lợi tức cổ phần; thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác).

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (theo biểu thuế lũy tiến). Ảnh: Tuấn Nguyễn

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán, chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác).

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, nhà ở, quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước,...).

6. Thu nhập từ trúng thưởng (xổ số, khuyến mại, đặt cược, các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác, trừ trúng thưởng trong casino).

7. Thu nhập từ tiền bản quyền (chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ).

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

9. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

10. Thu nhập khác, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”; Thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon; Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số; Thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng.

Theo quy định, các khoản thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú đã được áp dụng từ 1/1/2026. Còn với thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, Luật giao Chính phủ sẽ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng, trong đó có thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng) và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chuyển nhượng vàng, cả trên sàn giao dịch (nếu có) đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật./.

Điều 12 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định, thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 5%.

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.
Văn Tuấn
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thuế thu nhập cá nhân Thu nhập chuyển nhượng Tiền lương công Trúng thưởng khuyến mại bất động sản quyền sử dụng đất Thu nhập kinh doanh

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