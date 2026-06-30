Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Việt Dũng

Việt Dũng

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21:07 | 30/06/2026
(TBTCO) - Sau nửa đầu năm 2026 đạt kết quả thu ngân sách khả quan, Thuế TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng, góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu thu ngân sách kỷ lục 1 triệu tỷ đồng.
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Chiều ngày 30/6, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị diễn ra đúng dịp tròn một năm kể từ khi cơ quan thuế của 3 địa phương TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được hợp nhất thành Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận những kết quả tích cực mà Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Việt Dũng.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 36% so với cùng kỳ

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, dù thời gian một năm chưa dài, nhưng đã đủ để ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong tổ chức bộ máy và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Kết quả đạt được là sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của hơn 4.500 cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị.

Theo ông Đoàn Minh Dũng, 6 tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, trong khi yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế ngày càng cao. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh được giao mục tiêu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, đặt ra áp lực rất lớn đối với ngành Thuế.

Để góp phần thực hiện mục tiêu này, Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng, tương đương gần 128% dự toán được giao đầu năm và tăng gần 30% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do Thuế TP. Hồ Chí Minh quản lý đạt 400.136 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán và tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Theo lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh, kết quả này phản ánh sự chủ động, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cùng khả năng thích ứng của toàn hệ thống Thuế thành phố.

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng
Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Dũng.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế ghi nhận những kết quả tích cực mà Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt được, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của đơn vị là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý thuế, nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, Thuế TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế yên tâm sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Việc quản lý thu phải bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đồng thời không gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với công tác quản lý thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những lĩnh vực còn tồn đọng, đặc biệt là quản lý nợ thuế, thu hồi các khoản nợ có khả năng thu; quản lý nghĩa vụ tài chính về đất đai và tiếp tục rà soát các trường hợp chây ỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được ông Mai Sơn nhấn mạnh là làm sạch cơ sở dữ liệu người nộp thuế; chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số và triển khai các hệ thống công nghệ thông tin mới. Theo ông, dữ liệu chính xác là nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm vướng mắc cho người nộp thuế cũng như hỗ trợ công tác điều hành của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, kiểm soát rủi ro trong hoàn thuế giá trị gia tăng; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro, đặc biệt là đối với hoạt động chuyển giá, giao dịch liên kết và các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu.

Ông Mai Sơn cũng yêu cầu Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý thuế. Đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Về công tác tổ chức, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các bộ phận và xây dựng môi trường làm việc tích cực nhằm tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Kết luận phần phát biểu, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn bày tỏ tin tưởng, với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm cùng sự quyết tâm của toàn ngành, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026, đồng thời đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Thuế.

Ngoài nội dung báo cáo, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các tham luận chuyên đề từ các phòng chức năng và thuế cơ sở. Các nội dung tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn để nuôi dưỡng nguồn thu; giải pháp đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, chống thất thu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế và quản trị dữ liệu.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm; phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm với quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
Việt Dũng
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