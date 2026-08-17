Chứng khoán ngày 17/8: VN-Index dần cân bằng sau nhịp điều chỉnh mạnh

VN-Index giảm điểm nhẹ

Sau tuần thị trường giảm điểm, VN-Index giảm mạnh từ vùng giá 1.800 điểm về quanh 1.720 điểm với thanh khoản khá đột biến. Thị trường đã dần cân bằng hơn trong phiên hôm nay. Trong phiên sáng VN-Index đầu phiên phục hồi lên 1.735 điểm với thanh khoản rất thấp. Sau đó chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.715 điểm với áp lực cung ngắn hạn giảm, lực cầu cải thiện ở một số nhóm mã và phục hồi nhẹ trở lại.

Kết phiên VN-Index giảm nhẹ -1,62 điểm (-0,09%) về mức 1.727,46 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. VN30 tăng nhẹ 0,87 điểm (+0,05%) lên mức 1.877,68 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 17/8.

Mặc dù thị trường giảm điểm, độ rộng vẫn hôm nay khá cân bằng khi số mã tăng không quá chênh lệch so với số mã giảm. Thống kê trên sàn HOSE, phiên hôm nay ghi nhận 149 mã tăng, 66 mã đứng giá tham chiếu và 152 mã giảm.

Độ mở nhóm ngành nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi có 12/21 cái tên đóng cửa giảm điểm. Bảo hiểm, xây dựng và dầu khí là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, dệt may và nhựa là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 lại có phiên giao dịch tích cực hơn khi tăng điểm nhẹ +0,87% điểm, lên mức 1.877,68 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

VN-Index khởi động phiên giao dịch đầu tiên trong tuần mới tương đối chậm rãi khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-32,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 522 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.886 tỷ đồng giảm -28,37% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,35 điểm, về mức 278,64 điểm, còn UPCoM-Index tăng +1,01 điểm, lên mức 128,18 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng lên con số 3 với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -603 tỷ đồng. Trong đó, VIC (-237 tỷ đồng), VHM (-106 tỷ đồng), ACB (-96 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, TCB (+60 tỷ đồng),VNM (+46 tỷ đồng) và HDB (+29 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng 1 tỷ đồng

Dòng tiền phân hóa, chỉ số giữ vùng hỗ trợ quan trọng

Quán tính điều chỉnh từ cuối tuần trước tiếp tục chi phối thị trường trong phiên đầu tuần. Áp lực bán gia tăng trong phiên sáng khiến VN-Index có thời điểm lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.720 điểm. Tuy nhiên, diễn biến tích cực hơn xuất hiện trong phiên chiều khi lực cầu nhập cuộc tại một số nhóm cổ phiếu, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm về cuối phiên.

Dòng tiền trong phiên có sự phân hóa rõ nét. Ở chiều tích cực, GAS tăng 4,08%, STB tăng 2,63% và BSR tăng 2,56%, trở thành những cổ phiếu đóng góp đáng kể cho chỉ số. Sắc xanh cũng xuất hiện tại một số cổ phiếu bất động sản như NLG, CII; cao su với PHR; bán lẻ và tiêu dùng với MWG, MSN.

Trong đó, dầu khí là một trong những nhóm giao dịch tích cực và đồng thuận nhất. Các cổ phiếu GAS, BSR, PLX và PVD đều đóng cửa trên tham chiếu, với GAS tăng hơn 4%.

Dù VN-Index có phiên giảm thứ ba liên tiếp, biên độ giảm đã được thu hẹp và vùng 1.720 điểm tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ. Ảnh: Đức Thanh

Trái lại, nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa và tạo áp lực đáng kể lên thị trường. Trong số 8 cổ phiếu tác động giảm mạnh nhất tới chỉ số có tới 5 mã ngân hàng gồm LPB, VPB, VCB, ACB và TCB. Dù vậy, vẫn xuất hiện những điểm sáng riêng lẻ, nổi bật là STB tăng 2,6%, lên 74.200 đồng/cổ phiếu. HDB, SSB, KLB và BID cũng tăng từ 0,2 - 1,5%.

Tại nhóm chứng khoán, diễn biến tương tự khi SSI, VPX, HCM và TCX giữ được sắc xanh, mức tăng cao nhất khoảng 1%; trong khi VCI, VIX và VND kết phiên dưới tham chiếu.

Đáng chú ý, dù VN-Index có phiên giảm thứ ba liên tiếp, biên độ giảm đã được thu hẹp và vùng 1.720 điểm tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ. Thanh khoản lại giảm mạnh khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn 32,9% so với bình quân 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp biến động mạnh vừa qua.

Sau giai đoạn phục hồi từ vùng 1.650 điểm lên quanh 1.800 điểm, VN-Index đang chuyển sang trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp. Trong ngắn hạn, vùng 1.700 điểm đóng vai trò hỗ trợ, trong khi khu vực 1.740 - 1.750 điểm là vùng kháng cự gần. Để xu hướng ngắn hạn cải thiện rõ hơn, chỉ số cần sớm phục hồi và vượt vùng kháng cự này. Ngược lại, nếu áp lực điều chỉnh tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.650 - 1.700 điểm, tương ứng khu vực đáy hình thành trong tháng 7/2026.

Trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm động lực mới, một trong những thông tin được nhà đầu tư quan tâm là việc FTSE Russell dự kiến công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE GEIS vào ngày 21/8. Đây có thể trở thành yếu tố hỗ trợ tâm lý và định hướng dòng vốn đối với một số cổ phiếu trong thời gian tới./.