Doanh nghiệp

AgriS tổ chức Đại hội đồng cổ đông niên độ 2025 - 2026, hướng tới các động lực tăng trưởng mới

11:03 | 05/10/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã CK: SBT) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2025 - 2026, dự kiến tổ chức ngày 2/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến (hybrid).
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AgriS tổ chức Đại hội đồng cổ đông niên độ 2025 - 2026, hướng tới các động lực tăng trưởng mới
AgriS dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 vào ngày 2/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu công bố, AgriS sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua 13 tờ trình, tập trung vào các nhóm nội dung chính gồm: thông qua kết quả tài chính và phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2026 - 2027; bầu bổ sung 2 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT); các nội dung liên quan đến lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thù lao HĐQT và hoàn thiện các quy chế quản trị.

ĐHĐCĐ niên độ 2025 - 2026 được AgriS lần đầu tổ chức theo hình thức hybrid, kết hợp tham dự trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh và trực tuyến. Việc tổ chức theo hình thức này mở rộng khả năng tham dự của cổ đông tại nhiều khu vực, đồng thời tạo điều kiện để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và trao đổi trực tiếp với Ban Lãnh đạo Công ty, góp phần tăng cường kết nối và minh bạch trong hoạt động quan hệ cổ đông.

Mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo thêm động lực tăng trưởng

Theo báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2025 - 2026, AgriS duy trì kết quả kinh doanh ổn định trong bối cảnh thị trường hàng hóa và ngành đường còn nhiều biến động. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 911 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng 1,43% so với niên độ trước, đạt hơn 846 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, mảng đường đóng góp khoảng 81% tổng doanh thu. Các ngành hàng ngoài đường tiếp tục gia tăng quy mô, trong đó, mảng gạo ghi nhận doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu. Các mảng giá trị gia tăng khác như dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, thực phẩm và đồ uống đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng doanh thu, tạo thêm dư địa mở rộng quy mô và đa dạng hóa động lực tăng trưởng của AgriS.

AgriS tổ chức Đại hội đồng cổ đông niên độ 2025 - 2026, hướng tới các động lực tăng trưởng mới
Mảng dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao ghi nhận những bước phát triển tích cực, gia tăng đóng góp vào tăng trưởng doanh thu AgriS niên độ 2025 - 2026.

Trên cơ sở kết quả đạt được, AgriS trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức niên độ 2025 - 2026 với tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu. Phương án được xây dựng trên cơ sở kết quả kinh doanh niên độ và định hướng cân đối nguồn lực cho hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Niên độ 2026 - 2027, AgriS đặt kế hoạch doanh thu 28.000 tỷ đồng tăng 5,7% và lợi nhuận trước thuế 956 tỷ đồng tăng 0,5% so với kế hoạch niên độ 2025 - 2026 cùng với trọng tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa chuỗi giá trị, mở rộng các ngành hàng nông nghiệp - thực phẩm và gia tăng giá trị trong chuỗi.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị, hướng tới các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất

AgriS sẽ trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập, qua đó tăng số lượng thành viên HĐQT lên 8 thành viên. Việc bổ sung các thành viên độc lập HĐQT nhằm tăng cường nguồn lực, kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu quản trị của Công ty; đồng thời củng cố tính độc lập khách quan trong quá trình ra quyết định, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động điều hành và quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT cũng được trình ĐHĐCĐ thông qua, hướng tới hoàn thiện khung quản trị và tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ quản trị tốt.

AgriS tổ chức Đại hội đồng cổ đông niên độ 2025 - 2026, hướng tới các động lực tăng trưởng mới
AgriS tiếp tục kiện toàn khung năng lực quản trị, hướng đến các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất.

Củng cố nền tảng cổ đông, tập trung nguồn lực cho hoạt động cốt lõi

Nền tảng cổ đông của AgriS đã được củng cố với sự hiện diện của các cổ đông lớn nước ngoài bao gồm Brilliant Solutions INC (BSI) sở hữu 5,30% và Legendary Venture Fund 1 sở hữu 15,67% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Sở hữu cổ phiếu của Ban Lãnh đạo cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể. Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 11 triệu cổ phiếu SBT từ bà Huỳnh Bích Ngọc - cổ đông sáng lập Công ty; các thành viên Ban Điều hành khác hoàn tất giao dịch tổng cộng 1 triệu cổ phiếu. Trước đó, Tổng Giám đốc Thái Văn Chuyện cũng đã đăng ký mua 15,5 triệu cổ phiếu SBT. Diễn biến này cho thấy sự đồng hành ngày càng rõ nét của nhóm cổ đông chiến lược và đội ngũ lãnh đạo với định hướng phát triển dài hạn của AgriS.

Ở cấp độ danh mục đầu tư, AgriS đã hoàn tất thoái vốn tại Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã CK: VNG), Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định và Công ty cổ phần Toàn Hải Vân; đồng thời giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh và Công ty cổ phần Điện Gia Lai (HOSE: GEG). Việc cơ cấu lại các khoản đầu tư không thuộc hoạt động kinh doanh cốt lõi nhằm tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của AgriS.

ĐHĐCĐ niên độ 2025 - 2026 diễn ra trong thời điểm AgriS chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, với nền tảng kinh doanh được duy trì, bộ máy quản trị tiếp tục được kiện toàn và nguồn lực từng bước được tái phân bổ theo định hướng dài hạn. Đây cũng là dấu mốc để AgriS cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới niên độ 2030 - 2031, phát huy hiệu quả các nguồn lực và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững, qua đó gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông./.

Hồng Chi
Từ khóa:
Quản trị công ty AgriS Nền tảng cổ đông chiến lược AgriS

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