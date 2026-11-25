Hơn 821.000 sản phẩm đăng ký truy xuất

Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng và minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc trở thành điều kiện quan trọng để nông sản tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Công cụ này không chỉ giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý xác định nguồn gốc, quá trình lưu chuyển và trách nhiệm của từng chủ thể khi phát sinh sự cố.

Ngày 30/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đưa vào sử dụng từ ngày 1/7/2026. Đến hết ngày 31/10/2026, hệ thống ghi nhận 821.734 sản phẩm thuộc 18.536 dòng sản phẩm đăng ký; có 212 doanh nghiệp và 3.048 nông hộ tại 28 tỉnh, thành phố tham gia.

Đối với sầu riêng, 15 container áp dụng truy xuất điện tử đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Trong số này, 161.324 sản phẩm thuộc 20 dòng sản phẩm đã có dữ liệu phục vụ truy xuất; 21 doanh nghiệp và 52 nông hộ tại 16 tỉnh, thành phố đã có dữ liệu truy xuất. Ngoài ra, 17 đơn vị cung cấp giải pháp đăng ký tham gia, trong đó 5 đơn vị đã có dữ liệu truy xuất.

Một số mô hình bước đầu được triển khai ở các ngành hàng chủ lực. Đáng chú ý, 15 container sầu riêng áp dụng truy xuất điện tử đã xuất khẩu sang Trung Quốc; ngành chè Thái Nguyên có 109 mã vùng trồng được gắn GPS và 45 tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thí điểm giải pháp VNPT Green. Hệ thống cũng được kết nối với các chuỗi lúa gạo, chăn nuôi và thủy sản.

Ngày 18/8/2026, hệ thống thực hiện kết nối kỹ thuật, truyền dữ liệu mẫu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, tạo bước đầu cho việc liên thông dữ liệu giữa nền tảng chuyên ngành và hệ thống chung.

Tuy nhiên, số lượng sản phẩm đăng ký không đồng nghĩa với số sản phẩm đã có đầy đủ dữ liệu để truy xuất toàn trình. Đăng ký mới là bước đầu; hiệu quả thực chất phụ thuộc vào khả năng cập nhật, kết nối và kiểm chứng thông tin trong từng công đoạn sản xuất, lưu thông.

Dữ liệu là điểm nghẽn của truy xuất toàn trình

Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giá trị cốt lõi của truy xuất nguồn gốc là xác định nguồn gốc, theo dõi quá trình lưu chuyển của từng lô hàng và làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng. Muốn vậy, dữ liệu phải được cập nhật liên tục từ vùng trồng, cơ sở sản xuất đến thu gom, sơ chế, chế biến, đóng gói và phân phối. Đây cũng là điểm nghẽn lớn hiện nay...

Việc tồn tại nhiều nền tảng, phần mềm và cách thức ghi nhận khác nhau cũng gây trở ngại cho kết nối, tra cứu. TS. Bùi Xuân Phong - Trưởng phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, cần hướng tới hệ thống dùng chung ở cấp quốc gia, toàn ngành, bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa và thuận tiện khai thác.

Bố trí 40 máy chủ cho hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản mở rộng hệ thống, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện tiêu chuẩn kết nối và xây dựng các phiên bản ứng dụng phù hợp hơn với thực tế triển khai tại địa phương và doanh nghiệp. Về hạ tầng kỹ thuật, Bộ đă bố trí 40 máy chủ phục vụ Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Hai nền tảng truy cập cũng đă được đưa vào vận hành và đánh giá an toàn thông tin, phục vụ người dân, doanh nghiệp đăng kư và truy xuất nguồn gốc.

Theo ông Phong, mã số vùng trồng không phải là “hộ chiếu” tự động giúp nông sản xuất khẩu hoặc bán được giá cao. Bản chất của mã số là gắn với quy trình canh tác và nhật ký sản xuất của nông hộ, hỗ trợ đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Giá trị của mã số chỉ được phát huy khi chủ thể duy trì đúng quy trình và có dữ liệu đầy đủ.

Tương tự, mã QR chỉ là phương tiện để người dùng truy cập thông tin, không phải bằng chứng cho thấy sản phẩm đã được kiểm chứng đầy đủ.

Theo ông Nguyễn Quang Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dữ liệu truy xuất phải được xây dựng ngay từ đầu chu kỳ sản xuất, gồm thông tin vùng trồng, quá trình canh tác hoặc chăn nuôi.

Các quy trình cần được chuẩn hóa, cập nhật đến khâu thu hoạch; sau đó kết nối với hoạt động thu mua, chế biến và xuất nhập khẩu. Chỉ cần một khâu bị đứt gãy hoặc dữ liệu không thống nhất cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng truy xuất của toàn chuỗi.

“Bộ đã xây dựng được hệ thống, nhưng để các sản phẩm thực sự được truy xuất nguồn gốc thì cần sự nỗ lực chung của toàn hệ thống”- ông Tin nhấn mạnh. Theo đó, cơ quan nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc; doanh nghiệp chủ động tổ chức chuỗi và cập nhật thông tin; người dân thực hiện ghi chép, cung cấp dữ liệu chính xác trong quá trình sản xuất.

Như vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng số lượng sản phẩm tham gia mà quan trọng hơn là nâng chất lượng dữ liệu, bảo đảm thông tin được duy trì xuyên suốt, có thể truy ngược, truy xuôi và đối soát.

Phân cấp quản lý, tăng hậu kiểm

Cùng với xây dựng nền tảng dữ liệu, việc phân cấp quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được triển khai nhằm đưa hoạt động quản lý sát hơn với địa bàn sản xuất. Từ ngày 31/7/2026, theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, thẩm quyền tiếp nhận và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được chuyển về UBND cấp xã.

Thủ tục được thực hiện toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, áp dụng mã định danh thửa đất và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với mã số vùng trồng đăng ký tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu sang thị trường không yêu cầu mã số, UBND cấp xã thực hiện hậu kiểm trong thời hạn tối đa 3 tháng kể từ ngày cấp. Chủ thể sản xuất có trách nhiệm tự giám sát; cơ sở đóng gói phải tự giám sát ít nhất một lần mỗi năm. UBND cấp tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Việc giao nhiệm vụ cho cấp xã được kỳ vọng giúp quản lý mã số vùng trồng sát thực tế hơn, bởi đây là cấp chính quyền gần người dân và nắm rõ địa bàn. Tuy nhiên, năng lực triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều.

Để hỗ trợ địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị hướng dẫn và thành lập đoàn công tác trực tiếp đến Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai - những địa bàn có hoạt động sản xuất sầu riêng tập trung, cần xử lý khối lượng công việc lớn trong cao điểm cấp mã số.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng việc giao nhiệm vụ cho cấp xã là phù hợp bởi đây là cấp gần vùng trồng nhất. “Nếu nói đến mã số vùng trồng thì không ai thuộc hơn cấp xã”- Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Bộ sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp nếu địa phương gặp khó khăn trong giai đoạn đầu.

Bộ trưởng cũng đề nghị phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động theo dõi, thông tin về vi phạm trong quá trình sản xuất. “Không ai giám sát cơ sở vùng trồng bằng người dân”- Bộ trưởng nói.

Để Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản phát huy hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định truy xuất nguồn gốc điện tử phải được triển khai theo chuỗi ngành hàng, sản phẩm và mức độ rủi ro, thay vì chạy theo số lượng tem hoặc tài khoản đăng ký.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến ngày 30/11/2026, mỗi Cục chuyên ngành có ít nhất một sản phẩm được truy xuất điện tử toàn trình, có khả năng truy ngược, truy xuôi và đối soát dữ liệu.