Giá cà phê hiện dao động trong khoảng 70.500 - 71.300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tiếp tục đi xuống

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường tiếp tục đi xuống. Giá thu mua đồng loạt giảm từ 500 - 600 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 70.500 - 71.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống còn 71.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm xuống 71.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khi giảm xuống còn 70.500 đồng/kg.

Đà giảm kéo dài diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ 2026 - 2027. Nguồn cung vụ mới được kỳ vọng gia tăng, trong khi giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế liên tục suy yếu.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục chìm trong sắc đỏ trên cả hai sàn giao dịch London và New York.

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 27 USD/tấn, xuống còn 2.854 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 37 USD/tấn, xuống 2.828 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,18%, xuống còn 274,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,28%, xuống 267,75 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 0,36%, còn 261,15 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang. Giá thu mua tại các địa phương không thay đổi, dao động trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 132.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì ở mức 130.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giữ mức 128.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 128.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt không biến động.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.748 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Malaysia tiếp tục dẫn đầu về giá với mức 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt giữ ở mức 5.700 USD/tấn và 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.184 USD/tấn. Tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.