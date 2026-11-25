Chung tay giữ xanh biển đảo Côn Đảo

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 27 đến 29/11/2026, tại Đặc khu Côn Đảo, đơn vị chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển năm 2026, với chủ đề “Vì biển đảo xanh”, thông điệp “Không rác thải nhựa- San hô hồi sinh”.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động nghệ thuật tuyên truyền biển đảo “Giữ biển cho muôn đời sau”, dự kiến diễn ra ngày 28/11 tại quảng trường trước UBND Đặc khu Côn Đảo. Sự kiện có sự tham gia của 13 hoa hậu, á hậu, siêu mẫu và á vương, cùng đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên thanh niên, các nhà khoa học và cộng đồng địa phương.

Côn Đảo lan tỏa thông điệp bảo tồn biển gắn với phát triển du lịch xanh. Ảnh: Hương Lam

Dự kiến, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê; Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh; Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo... cũng tham gia sự kiện này.

Không chỉ tham gia chương trình nghệ thuật, các gương mặt sắc đẹp còn đồng hành trong những hoạt động thực tế như làm sạch bãi biển, trải nghiệm lặn phục hồi san hô và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa. Việc huy động những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực sắc đẹp, nghệ thuật nhằm tăng sức lan tỏa cho thông điệp bảo vệ đại dương, đặc biệt trong giới trẻ và cộng đồng du khách.

Lễ phát động “Vì biển đảo xanh” và chương trình “Ngày hội sống xanh” sẽ diễn ra sáng ngày 28/11, dự kiến thu hút khoảng 500 người, gồm 300 học sinh THCS, THPT và 200 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, người dân, du khách. Sau lễ phát động và tham quan triển lãm, các đại biểu sẽ tham gia hai hoạt động chính: trải nghiệm lặn biển chứng kiến công tác phục hồi san hô và ra quân làm sạch bãi biển.

Nhóm trải nghiệm lặn biển có sự tham gia của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo đặc khu, đại biểu cùng các đại sứ môi trường như Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo, Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân cùng các hoa hậu, người mẫu.

Hoạt động làm sạch bãi biển có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đồng hành cùng đại biểu, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh. Hai hoạt động được tổ chức song song nhằm kết hợp trải nghiệm bảo tồn với hành động trực tiếp, khuyến khích cộng đồng nâng cao trách nhiệm giữ gìn cảnh quan và môi trường biển.

Cùng với chương trình ngày 28/11, chiều 27/11 dự kiến diễn ra tọa đàm về bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái biển và rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện cộng đồng. Các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cơ quan quản lý sẽ trao đổi về giá trị sinh thái, nguy cơ suy thoái và giải pháp bảo tồn, nhấn mạnh thông điệp cảnh báo “1 phút phá hoại - 10 năm phục hồi”.

Lặn biển phục hồi 12 loài san hô, mở rộng các khu vực bảo tồn

Hoạt động chuyên môn trọng tâm của chiến dịch là lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô, dự kiến thực hiện sáng 28/11 tại Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau), thuộc các khu vực trong Hợp phần bảo tồn biển Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Đội ngũ chuyên gia, nhân sự kỹ thuật của Vườn Quốc gia Côn Đảo cùng tình nguyện viên đã qua đào tạo sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng, xuống độ sâu từ 4-12 m để cố định các mảnh san hô giống lên nền đáy tự nhiên tại những khu vực rạn bị suy thoái, khó có khả năng tự phục hồi, hoặc trên các giá thể nhân tạo như bê tông, khung kim loại và cấu trúc mô-đun sinh học.

Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống và 4 họ, được lựa chọn dựa trên khả năng thích nghi với điều kiện thủy văn Côn Đảo. Trong đó, họ Acroporidae có 8 loài, họ Lobophylliidae có 2 loài, họ Pectiniidae và Merulinidae mỗi họ có 1 loài.

Quy trình cấy ghép được thực hiện theo các quy định chuyên môn về phục hồi hệ sinh thái biển, kết hợp kết quả nghiên cứu tại Khu Ramsar Vườn Quốc gia Côn Đảo của Viện Hải dương học. Sau khi cấy ghép, các khu vực phục hồi sẽ được thiết lập vùng bảo vệ tạm thời; phối hợp Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư tuần tra, hạn chế tàu thuyền neo đậu và tổ chức quan trắc định kỳ để đánh giá khả năng sinh trưởng, thích nghi của san hô.

Ngoài hai điểm trình diễn tại Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau, chương trình định hướng mở rộng hoạt động phục hồi tại Vịnh Côn Sơn, Vịnh Đất Dốc, khu vực trước Trạm Kiểm lâm Hòn Tài, Bãi Dương, bãi Ông Cường, bãi Sạn - Cỏ Ống, bãi Đất Thắm, Bãi Bàng, bãi Ông Đụng, bãi Ông Câu, Hòn Tre Lớn và Hòn Tre Nhỏ.

Rạn san hô có vai trò quan trọng trong duy trì đa dạng sinh học, tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật và góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sinh. Vì vậy, phục hồi san hô không chỉ là việc cấy ghép các mảnh giống mà còn đòi hỏi bảo vệ khu vực sau phục hồi, kiểm soát tác động từ hoạt động con người và theo dõi quá trình sinh trưởng trong dài hạn.

Cũng trong chuỗi sự kiện, triển lãm ảnh và mô hình “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau” dự kiến khai mạc ngày 28/11, kéo dài đến hết ngày 29/11 tại không gian mở Công viên Tôn Đức Thắng. Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm ảnh và 5 mô hình san hô, tái hiện hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô và các loài sinh vật biển quý hiếm như rùa biển, trai tai tượng, cá cảnh; đồng thời phản ánh nỗ lực bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường biển của quân và dân trên đảo.

Sau chương trình, toàn bộ tác phẩm ảnh và mô hình sẽ được trao tặng UBND Đặc khu Côn Đảo để tiếp tục phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng.

Từ hoạt động nghệ thuật, triển lãm đến phục hồi san hô và làm sạch bãi biển, chuỗi sự kiện đặt trọng tâm vào kết nối nhận thức với hành động, huy động sự tham gia của nhiều lực lượng trong bảo vệ môi trường biển. Chương trình cũng hướng đến thúc đẩy nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, từng bước gắn bảo tồn với phát triển du lịch có trách nhiệm.