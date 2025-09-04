Đóng điện thành công Dự án cấp điện lưới cho Đặc khu Côn Đảo

(TBTCO) - Sáng 4/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 9 phút, ngày 2/9/2025, EVN, Ban Quản lý dự án điện 3 cũng đã tổ chức đóng điện thành công Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam; cũng như khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển.

Thi công kéo dải cáp ngầm cấp điện từ điện lưới quốc gia ra Côn Đảo.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc./.