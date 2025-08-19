(TBTCO) - Ngày 19/8, tại tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ khánh thành hòa lưới điện tổ máy số 1, dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Tham dự buổi lễ khánh thành có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đại diện các sở, ngành của tỉnh. Về phía EVN có Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 1 và các liên danh nhà thầu thi công xây dựng, các đối tác, các ngân hàng và tổ chức tín dụng: Cơ quan phát triển Pháp AFD; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khánh thành hoà lưới tổ điện số 1 Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Theo EVN, tổ máy số 1 dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 04h27 ngày 19/8/2025, đúng dịp “Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi đưa vào vận hành, tổ máy số 1 có công suất 240 MW sẽ cùng Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu đóng góp tốt hơn nữa cho nhiệm vụ chính trị của công trình là phát điện - điều tiết - chống lũ - cấp nước - giao thông. Các lực lượng thi công, xây lắp trên công trường sẽ duy trì cố gắng nỗ lực để tiếp tục hoàn thành tổ máy 2 của dự án trong tháng 10/2025 và tiến tới hoàn thành công trình trong năm 2025.

Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Nhà máy nằm trên địa bàn phường Hòa Bình; cửa lấy nước và kênh vào thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục: kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen cho các đơn vị thi công Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ mang lại các hiệu quả: Tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện; nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.