Thực hiện thành công đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy số 1, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I

(TBTCO) - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 18/8, tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy số 1 dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, EVN, Ban Quản lý dự án điện 2, liên danh các nhà thầu cung cấp thiết bị và các nhà thầu thi công, xây lắp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy 1 dự án nhiệt điện Quảng Trạch I.

Theo Ban Quản lý dự án điện 2, đơn vị chủ đầu tư dự án, việc đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy 1 dự án nhiệt điện Quảng Trạch I là mốc tiến độ quan trọng trong việc triển khai dự án, chuyển giai đoạn từ công tác thi công xây dựng sang giai đoạn khởi động tổ máy và tiến tới hòa đồng bộ, phát điện các tổ máy.

Đây cũng là điểm nhấn trong quá trình thực hiện dự án cũng như tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm hòa đồng bộ Tổ máy 1 trong năm 2025 và phát điện cả tổ máy trong năm 2026.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là công trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch VII điều chỉnh); được giao cho EVN làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo EVN khen thưởng các đơn vị, nhà thầu có thành tích cao trong thực hiện dự án.

Dự án có tổng diện tích 48,6 ha tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình); gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403MW, khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 9,1 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 42.000 tỷ đồng.

Gói thầu chính về thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I được thực hiện bởi liên danh một số nhà thầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Tổng Công ty Xây dựng số 1.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I sử dụng công nghệ hiện đại, thông số hơi trên siêu tới hạn (USC) - cao nhất trong các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam hiện nay. Nhà máy được trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi. Do vậy, hàm lượng phát thải khí sau khi được xử lý tuân thủ hoàn toàn các quy chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và tương đương với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới áp dụng.