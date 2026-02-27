Kiểm soát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước

(TBTCO) - Năm 2026, những biến động phức tạp từ tình hình kinh tế thế giới sẽ tạo áp lực nhất định lên chỉ số giá tiêu dùng trong nước. Để kiểm soát tốt lạm phát, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục giám sát chặt chẽ biến động giá cả; chủ động xây dựng, thực hiện giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành giá, phù hợp với thực tiễn.

Thị trường trước và trong Tết ổn định cung - cầu

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về tổng kết công tác quản lý, điều hành giá quý IV và cả năm 2025; định hướng công tác điều hành giá năm 2026 do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì ngày 26/2, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, trong năm 2025, diễn biến giá cả thị trường cơ bản tuân theo quy luật hằng năm. Mặt bằng giá tăng cao vào dịp Tết, sau đó giảm trở lại cuối quý I và chỉ tăng nhẹ trong các quý tiếp theo.

Lạm phát năm 2025 trong phạm vi mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 tăng 3,31% so với năm 2024, trong đó có tác động từ việc điều chỉnh giá một số mặt hàng Nhà nước quản lý như dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục đại học; giá điện; giá một số vật liệu xây dựng có nguồn cung hạn chế như cát, đá tăng cao do nhu cầu xây dựng các công trình trọng điểm; thiên tai, bão lũ…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo công tác quản lý, điều hành giá năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Đáng chú ý, giai đoạn trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước duy trì trạng thái ổn định, cung - cầu được bảo đảm, không ghi nhận hiện tượng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu nhờ nguồn cung ổn định, người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, hợp lý.

Cụ thể, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào nửa cuối tháng 2 dương lịch, nên từ cuối tháng 12/2025 đến nửa đầu tháng 2/2026 là cao điểm chuẩn bị hàng hóa, thị trường sôi động theo quy luật hằng năm. Bước sang đầu tháng 2, nhu cầu tăng mạnh, chủ yếu ở thực phẩm, hoa và trái cây. Sức mua tăng mạnh, nhưng nguồn cung dồi dào, nên giá cả nhìn chung ổn định.

Kiểm soát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước, nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện, vật liệu xây dựng và nguyên liệu đầu vào của sản xuất; chủ động và linh hoạt các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm bảo đảm sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu, đảm bảo nguồn cung dồi dào cho thị trường. Vì vậy, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, thị trường cả nước vận hành an toàn, giữ được mặt bằng giá trong suốt thời gian cao điểm.

Những kết quả này đạt được do trong năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai quyết liệt như: bảo đảm thông suốt và tăng cường cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; kịp thời xuất cấp hàng dự trữ để hỗ trợ, cứu trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ; đẩy mạnh khôi phục sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; chú trọng công tác quản lý, điều hành giá trong dịp lễ, Tết…

Dự báo 3 kịch bản CPI năm 2026

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, Bộ Tài chính dự báo, nhu cầu sử dụng điện, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sẽ tăng cùng với những biến động phức tạp từ tình hình kinh tế thế giới, qua đó tạo áp lực nhất định lên CPI trong nước.

Trên cơ sở mục tiêu lạm phát năm 2026 khoảng 4,5%, đồng thời tổng hợp thông tin của các bộ, ngành về dự báo xu hướng giá các mặt hàng quan trọng thiết yếu và các yếu tố chính dự kiến tác động đến lạm phát năm 2026, phân tích một số yếu tố gây áp lực và giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá năm 2026, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026. Mức tăng CPI tương ứng với 3 kịch bản là khoảng 3,6%; 4,1% và 4,6%.

Trong khi đó, trên cơ sở cập nhật diễn biến kinh tế trong và ngoài nước tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước ước tính, lạm phát tổng thể bình quân năm 2026 tăng khoảng 3,5 - 4,5%. Các tổ chức quốc tế dự báo, lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,2 - 4%.

Không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá

Kiến nghị các biện pháp điều hành giá năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho rằng, thực hiện mục tiêu Quốc hội đề ra về tốc độ tăng CPI bình quân năm 2026 khoảng 4,5%, công tác quản lý, điều hành giá trong năm nay cần tiếp tục bảo đảm thực hiện kiểm soát tốt lạm phát trong điều kiện các nguồn lực được thúc đẩy mạnh mẽ để đạt được tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất.

"Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp về quản lý, điều hành giá, bình ổn giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra" - Thứ trưởng Lê Tấn Cận nêu.

Bộ Tài chính thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra tình hình giá, bình ổn thị trường Trong tháng 1 và đầu tháng 2/2026, Bộ Tài chính đã thành lập 4 đoàn công tác để kiểm tra, nắm tình hình giá và bình ổn thị trường; đồng thời rà soát phân công, phân cấp quản lý giá theo quy định pháp luật.

Góp ý vào công tác quản lý, điều hành giá năm 2026, đại diện Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công năm 2026. Cùng với đó, cần xây dựng lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý theo từng thời điểm cụ thể, tránh dồn vào một thời điểm.

Ngoài ra, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nguồn cung lương thực, thực phẩm cơ bản được bảo đảm, xuất khẩu duy trì tích cực, song vẫn phải theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời xử lý yếu tố tâm lý và biến động ngắn hạn. Đại diện Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đang được các địa phương xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm tính toán kỹ tác động đến CPI.

Dự báo năm 2026, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, có thể tác động không thuận đến kinh tế trong nước, để đảm bảo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, những điều chỉnh chính sách kinh tế của các nước lớn, đặc biệt là các đối tác thương mại chính của Việt Nam… chủ động xây dựng, thực hiện giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành giá, phù hợp với thực tiễn, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đối với mặt bằng giá trong nước.

Các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở nguyên tắc thị trường, tiến hành đánh giá toàn diện để chuẩn bị thật tốt phương án đối với những mặt hàng, dịch vụ Nhà nước định giá...