Minh bạch rủi ro từ hoạt động kinh doanh

Theo ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), với vai trò huy động và phân bổ nguồn lực, thị trường vốn có thể đóng góp vào phát triển bền vững bằng cách khuyến khích doanh nghiệp và nhà đầu tư tính đến tác động của các quyết định kinh doanh, đầu tư đối với cộng đồng, trong đó có trẻ em.

Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp ghi nhận những nỗ lực cải cách trong thời gian qua. Phát triển thị trường theo hướng ổn định, an toàn, hiệu quả và bền vững cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin.

Thông tin về quản trị rủi ro, tác động môi trường và xã hội giúp nhà đầu tư đánh giá việc thực hiện cam kết ESG của doanh nghiệp. Ảnh Shutterstock

Với vai trò huy động và phân bổ nguồn lực, thị trường vốn có thể khuyến khích doanh nghiệp quan tâm hơn đến tác động môi trường và xã hội khi ra quyết định kinh doanh. Nhà đầu tư có thể xem xét cách doanh nghiệp nhận diện rủi ro, tổ chức thực hiện các cam kết và công bố kết quả qua từng kỳ. Những thông tin này giúp họ có thêm căn cứ đánh giá chất lượng quản trị bên cạnh các chỉ tiêu tài chính.

Ông Tùng cho rằng, quyền trẻ em là một nội dung gắn với quản trị công ty, quản trị rủi ro và định hướng phát triển dài hạn. Tác động của doanh nghiệp có thể đến từ chính sách lao động, điều kiện làm việc của người lao động hoặc mức độ an toàn của sản phẩm và dịch vụ đối với trẻ em. Phạm vi đánh giá vì vậy có thể mở rộng từ hoạt động nội bộ đến các khâu trong chuỗi cung ứng, tùy theo lĩnh vực kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Từ cam kết ESG đến kết quả thực hiện Với cổ phiếu, nhà đầu tư có thể đối chiếu chính sách ESG với cách doanh nghiệp thực hiện và công bố kết quả qua từng năm, nhất là ở những khâu có tác động trực tiếp như sản phẩm, lao động và chuỗi cung ứng. Với trái phiếu xanh hoặc trái phiếu bền vững, các thông tin cần theo dõi gồm mục đích sử dụng vốn, tiến độ phân bổ và kết quả của các dự án được tài trợ. Dữ liệu nhất quán qua các kỳ báo cáo giúp nhà đầu tư đánh giá việc thực hiện cam kết trong thời gian nắm giữ.

Chẳng hạn, với doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà trẻ em có thể sử dụng, nhà đầu tư có thể xem xét cách doanh nghiệp xác định rủi ro về an toàn và tiếp nhận phản ánh trong quá trình sử dụng. Với doanh nghiệp có mạng lưới nhà cung ứng rộng, nội dung đáng quan tâm là yêu cầu về lao động đặt ra với đối tác và cách doanh nghiệp theo dõi việc thực hiện. Chính sách được công bố càng cụ thể, nhà đầu tư càng có cơ sở để đối chiếu với kết quả thực tế.

Theo lãnh đạo UBCKNN, thời gian qua, cơ quan quản lý đã từng bước hoàn thiện khuôn khổ cho công cụ tài chính xanh và công bố thông tin về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Các chương trình đào tạo, phối hợp với tổ chức trong nước và quốc tế cũng góp phần đưa những nội dung này đến gần hơn với doanh nghiệp. Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (VNSI), do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra mắt năm 2017, đã đưa các nội dung về lao động trẻ em và lao động cưỡng bức vào tiêu chí đánh giá.

Khi thông tin ESG được trình bày nhất quán qua các kỳ, nhà đầu tư có thể theo dõi doanh nghiệp đã xử lý những rủi ro từng công bố ra sao và kết quả thay đổi thế nào. Với những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, báo cáo cũng cần cho thấy bộ phận nào chịu trách nhiệm và doanh nghiệp sử dụng tiêu chí nào để đánh giá tiến độ. Đây là phần thông tin có thể bổ sung cho báo cáo tài chính khi nhà đầu tư xem xét triển vọng dài hạn.

Theo dõi mục tiêu bền vững qua dòng vốn

Từ góc độ doanh nghiệp niêm yết, bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), cho biết ngân hàng xác định phát triển bền vững là một trụ cột trong chiến lược, gắn tăng trưởng kinh doanh với quản trị rủi ro và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội. Theo bà, trách nhiệm với thế hệ tương lai thể hiện qua cả các chương trình an sinh và cách ngân hàng định hướng dòng vốn.

Dư nợ tín dụng xanh của Vietcombank đã tăng lên hơn ba lần so với năm 2020, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 61%, theo bà Yến. Trên thị trường vốn, ngân hàng phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh năm 2024 và 2.000 tỷ đồng trái phiếu bền vững năm 2025. Hoạt động huy động vốn theo định hướng bền vững hướng tới các mục tiêu môi trường và xã hội, với những lĩnh vực như y tế, giáo dục và dịch vụ thiết yếu.

Với nhà đầu tư, thông tin về mục đích phát hành cho biết nguồn vốn dự kiến được sử dụng vào đâu. Các kỳ báo cáo sau phát hành là cơ sở để theo dõi số vốn đã phân bổ, nhóm dự án được tài trợ và tiến độ thực hiện. Khi có dữ liệu về kết quả, nhà đầu tư có thể đối chiếu với mục tiêu doanh nghiệp công bố ban đầu. Chất lượng thông tin sau phát hành vì thế có ý nghĩa trong suốt thời gian nắm giữ công cụ đầu tư.

Theo bà Yến, doanh nghiệp cũng có thể quan tâm đến quyền và sự an toàn của trẻ em khi phát triển sản phẩm, dịch vụ và quản lý chuỗi giá trị, đồng thời tạo điều kiện để người lao động chăm sóc con em mình. Báo cáo phát triển bền vững năm 2025 của Vietcombank gắn với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, tạo cơ sở để các bên liên quan theo dõi việc thực hiện cam kết.

Đối với thị trường chứng khoán, mối liên hệ giữa quản trị và phân bổ vốn thể hiện rõ khi doanh nghiệp công bố được rủi ro cần xử lý, nguồn lực dành cho mục tiêu đã đặt ra và kết quả thực hiện. Các thông tin này giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ nhất quán giữa chiến lược và hoạt động thực tế, từ đó có thêm căn cứ khi lựa chọn cổ phiếu hoặc trái phiếu cho danh mục dài hạn.