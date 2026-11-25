Minh bạch nghĩa vụ thuế, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng

Bà Nguyễn Thành Lân, chủ doanh nghiệp kinh doanh ngành thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết doanh nghiệp đã bán hàng trên TikTok Shop và Shopee khoảng 4 năm. Bà đánh giá việc các sàn thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay người bán là chính sách tích cực, góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, nâng cao tính chuyên nghiệp và ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của các chủ thể kinh doanh.

Theo bà Lân, hằng tháng, doanh nghiệp tải báo cáo doanh thu, thanh toán từ từng sàn để đối chiếu số đơn hàng thành công, đơn hủy, hoàn trả, các khoản phí và thuế đã khấu trừ. Đồng thời, doanh nghiệp kiểm tra số tiền thực nhận qua tài khoản ngân hàng và chứng từ khấu trừ thuế trước khi cập nhật vào hệ thống kế toán. Nhờ đó, doanh nghiệp kiểm soát chính xác hơn doanh thu, dòng tiền và nghĩa vụ thuế, hạn chế sai sót khi kinh doanh trên nhiều nền tảng.

Các sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay người bán góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Ảnh: Lê Toàn

Bà Lân cho rằng, khi các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số cùng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, môi trường cạnh tranh sẽ lành mạnh và bình đẳng hơn. Người bán phải cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ và uy tín thương hiệu thay vì tạo lợi thế từ việc thực hiện nghĩa vụ thuế không đồng đều.

Cùng quan điểm, ông Trần Lâm, CEO Công ty TNHH Natural House, người có hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh và vận hành thương mại điện tử, cho rằng thực hiện nghĩa vụ thuế là thay đổi cần thiết, đồng thời là xu hướng tất yếu khi thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Theo ông Lâm, trước đây, nhiều nhà bán hàng chủ yếu quan tâm đến doanh số, đơn hàng và hiệu quả quảng cáo mà chưa thực sự chú trọng hệ thống kế toán, chứng từ hay quản trị dòng tiền. Khi các quy định thuế được thực hiện chặt chẽ hơn, doanh nghiệp phải thay đổi cách thức quản trị, qua đó nhìn rõ hiệu quả kinh doanh, xác định sản phẩm và kênh bán hàng nào đang có lãi hoặc thua lỗ.

Ông Lâm cũng cho rằng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng. Những doanh nghiệp hoạt động bài bản phải chịu nhiều chi phí như thuế, bảo hiểm xã hội, nhân sự, kế toán và các chi phí tuân thủ pháp luật. Trong khi đó, nhà bán hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh về giá không công bằng.

“Khi tất cả cùng tuân thủ, thị trường sẽ dần chuyển từ cạnh tranh bằng lợi thế chi phí không minh bạch sang cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực vận hành”, ông Lâm chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế), cho rằng việc yêu cầu sàn thương mại điện tử (TMĐT) trực tiếp khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay người bán là bước chuyển quan trọng trong tư duy và phương thức quản lý thuế. Cơ chế này góp phần minh bạch thông tin và mở rộng cơ sở thuế. So với các hoạt động kinh doanh diễn ra trên những nền tảng hoặc kênh giao dịch khó kiểm soát, hoạt động trên sàn TMĐT giúp cơ quan thuế có điều kiện tiếp cận thông tin người bán, dòng tiền và dữ liệu giao dịch. Qua đó, nhiều cá nhân kinh doanh trên nền tảng số được đưa vào diện quản lý, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý chất lượng hàng hóa.

Hoàn thiện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế

Từ thực tế kinh doanh, bà Nguyễn Thành Lân cho biết, doanh nghiệp vẫn gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến hóa đơn, kê khai và đối soát thuế. Với đặc thù hoạt động thương mại điện tử có số lượng giao dịch lớn, quy trình thực hiện còn nhiều thao tác có thể làm tăng thời gian và chi phí vận hành của doanh nghiệp. Do đó, bà mong muốn cơ quan quản lý tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách thuế.

Cùng quan điểm, ông Trần Lâm cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện quy trình kê khai, đối soát và quyết toán thuế, đồng thời tăng cường kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa sàn thương mại điện tử và cơ quan thuế. Qua đó, giúp người bán thuận tiện hơn trong việc theo dõi, kiểm tra nghĩa vụ thuế và giảm bớt các công việc hành chính.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định, cơ quan thuế thành phố luôn chú trọng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Theo đó, cơ quan thuế đã áp dụng yêu cầu giải quyết các văn bản phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 10 ngày.

Cùng với đó, cơ quan Thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xử lý công việc, gắn trách nhiệm giải quyết phản ánh, kiến nghị với thời hạn cụ thể. Đối với những câu hỏi gửi qua các kênh trực tuyến, cán bộ thuế được quán triệt xử lý kịp thời, không để kéo dài. Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản về tình huống cụ thể, cơ quan Thuế có thể đề nghị bổ sung hồ sơ, tài liệu để có cơ sở hướng dẫn chính xác, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ở góc độ quản lý ngành, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn hoạt động thương mại điện tử. Theo ông, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực thi, đồng thời tăng cường quản lý đối với các nền tảng thương mại điện tử là những giải pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp chấp hành tốt quy định, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.