Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hồ Chí Minh giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp bán hàng online

Việt Dũng

Việt Dũng

dungvv@taichinhdautu.vn
14:39 | 13/11/2026
(TBTCO) - Tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn và ghi nhận các kiến nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.
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Giải đáp vướng mắc từ hoạt động kinh doanh thực tế

Ngày 13/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố lần thứ 282, chuyên đề về thương mại điện tử.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp nêu vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong quá trình bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Trong đó, vấn đề thời điểm lập hóa đơn điện tử khi phát sinh tình huống khách đặt hàng nhưng sau đó không nhận hàng, nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp bán lẻ.

Thuế TP. Hồ Chí Minh giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp bán hàng online
Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: ITPC

Đại diện một doanh nghiệp cho biết, theo quy định về hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải lập hóa đơn khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Tuy nhiên, với hoạt động bán hàng trực tuyến, có trường hợp đơn hàng đã được giao cho đơn vị vận chuyển nhưng khách hàng từ chối nhận, khiến doanh nghiệp lúng túng trong việc xác định thời điểm lập hóa đơn và xử lý hóa đơn đã phát hành.

Giải đáp vấn đề này, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế (Thuế TP. Hồ Chí Minh) cho biết, đối với trường hợp doanh nghiệp chưa lập hóa đơn điện tử, chưa xuất kho và chưa chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, thì chưa phát sinh thời điểm phải lập hóa đơn. Trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn, xuất kho nhưng sau đó phát sinh việc trả lại hàng hóa, thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định về hóa đơn điện tử.

Đại diện cơ quan Thuế cũng lưu ý doanh nghiệp cần phân biệt rõ giữa việc khách hàng mới đặt hàng với trường hợp hàng hóa đã được chuyển giao. Việc xác định đúng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa là căn cứ quan trọng để thực hiện nghĩa vụ lập hóa đơn.

Thuế TP. Hồ Chí Minh giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp bán hàng online
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: ITPC

Một kiến nghị khác được doanh nghiệp đưa ra là xem xét cơ chế lập hóa đơn tổng vào cuối ngày đối với hoạt động bán lẻ có số lượng giao dịch lớn, thay vì phải lập hóa đơn riêng cho từng khách hàng.

Trước kiến nghị này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, quy định hiện hành chưa cho phép áp dụng chung phương thức lập hóa đơn tổng trong mọi trường hợp. Cơ quan Thuế ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Làm rõ nghĩa vụ thuế trên các nền tảng xuyên biên giới

Bên cạnh hóa đơn điện tử, nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài cũng là nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Đại diện một doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ và trực tiếp kinh doanh trên sàn Amazon đặt câu hỏi về thời điểm xác định doanh thu, lập hóa đơn và kê khai thuế. Theo doanh nghiệp, giá trị hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu có thể khác với giá bán thực tế trên sàn do phát sinh chương trình khuyến mại, điều chỉnh giá và cơ chế thanh toán của nền tảng.

Trao đổi tại hội nghị, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần thực hiện lập hóa đơn theo quy định tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Việc xác định doanh thu và giá trị giao dịch cần căn cứ vào hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các điều khoản thanh toán giữa các bên.

Đối với tình huống doanh nghiệp trực tiếp đưa hàng lên sàn Amazon để bán cho khách hàng tại Mỹ, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tình huống cụ thể bằng văn bản để được nghiên cứu, hướng dẫn chính xác. Trường hợp vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thuế cơ sở, doanh nghiệp có thể gửi đến đơn vị quản lý trực tiếp; nếu chưa được giải đáp thỏa đáng hoặc vấn đề vượt thẩm quyền, có thể gửi Thuế TP. Hồ Chí Minh xem xét.

Một nội dung khác được doanh nghiệp đặt ra là việc kê khai thuế nhà thầu đối với các nền tảng nước ngoài. Theo bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP. Hồ Chí Minh), trường hợp doanh nghiệp đã có mã số thuế nhà thầu và đã đăng ký tờ khai theo mẫu 04 thì khi phát sinh thêm nhà cung cấp nước ngoài, doanh nghiệp thực hiện bổ sung thông tin vào bảng kê tương ứng, không phải đăng ký thêm mã số thuế nhà thầu mới.

Thuế TP. Hồ Chí Minh giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp bán hàng online
Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP. Hồ Chí Minh) giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp tại sự kiện. Ảnh: ITPC.

Giải thích rõ hơn về bản chất của thuế nhà thầu, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đây là cơ chế quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh, phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân Việt Nam có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay theo quy định.

Đối với các nền tảng nước ngoài đã đăng ký, kê khai và nộp thuế tại Việt Nam đối với khoản thu nhập tương ứng, doanh nghiệp cần xác định rõ nghĩa vụ đã được thực hiện để tránh kê khai trùng. Cơ quan Thuế cũng khuyến nghị doanh nghiệp rà soát hồ sơ, hợp đồng và thông tin giao dịch để xác định đúng trách nhiệm kê khai.

Tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại hội nghị, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng thông tin về trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, cơ quan Thuế đang tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xử lý công việc, gắn trách nhiệm giải quyết phản ánh, kiến nghị với thời hạn cụ thể.

Đối với những câu hỏi được gửi qua các kênh trực tuyến, cơ quan Thuế quán triệt cán bộ xử lý kịp thời, không để kéo dài. Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản về tình huống cụ thể, cơ quan Thuế có thể đề nghị bổ sung hồ sơ, tài liệu để có cơ sở hướng dẫn chính xác, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định pháp luật.

“Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp nêu rõ nội dung vướng mắc, tình huống phát sinh và cung cấp hồ sơ liên quan để cơ quan Thuế có cơ sở trả lời chính xác. Với những trường hợp cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, Thuế Thành phố sẽ yêu cầu các đơn vị xử lý kịp thời, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn”, ông Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh./.

Cùng với việc giải đáp trực tiếp tại các hội nghị đối thoại, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, hướng dẫn quy trình đăng ký, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và lưu trữ chứng từ đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử

Doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi thông tin trên các kênh chính thức của Thuế TP. Hồ Chí Minh và Thuế cơ sở, đồng thời gửi câu hỏi khi phát sinh vướng mắc.
Việt Dũng
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