Tài chính

Sửa luật về kế toán, kiểm toán: Giảm giấy tờ, thủ tục nhưng không để con số có hai mặt

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
11:15 | 13/11/2026
(TBTCO) - Đại biểu Quốc hội tán thánh cao với việc sửa Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập nhằm đơn giản hoá thủ tục, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ. Đại biểu Phạm Trọng Nhân lưu ý bỏ bớt giấy phép nhưng không được bỏ chữ ký; mở cửa vào nghề nhưng không được phép để cho con số có hai mặt.
aa

Sáng ngày 13/11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập.

Giảm thủ tục, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung hai luật nhằm đơn giản hóa thủ tục, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ kế toán và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ rất tán thành việc dự thảo nới lỏng điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, bỏ đăng ký hành nghề. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý phải bảo đảm tính trung thực, thống nhất của thông tin tài chính khi mở rộng thị trường dịch vụ.

Sửa luật về kế toán, kiểm toán: Giảm giấy tờ, thủ tục nhưng không để con số có hai mặt
Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP. Hồ Chí Minh).

Từ trải nghiệm từng làm doanh nghiệp, đại biểu cho biết vẫn nhận được email chào mời dịch vụ lập báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng, giúp doanh nghiệp trình bày khả năng tài chính tốt nhất, thuế nộp ít nhất. Giấy tờ đầu vào được yêu cầu lại chính là báo cáo tài chính đã làm cho thuế. Nghĩa là một doanh nghiệp trong cùng một năm có thể có một bản báo cáo cho cơ quan thuế và một bản khác cho ngân hàng.

Theo đại biểu, Luật Kế toán đã nghiêm cấm cung cấp, công bố báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán. Dự thảo còn cấm người làm dịch vụ kế toán thông đồng với khách hàng để xác nhận số liệu sai sự thật. Tuy nhiên, cần có cách phát hiện hiệu quả, đối chiếu được báo cáo đã nộp cho thuế với báo cáo cung cấp cho ngân hàng.

Để hoàn thiện dự thảo, đại biểu đề nghị tổ chức cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính năm đã nộp, cho phép bên được doanh nghiệp đồng ý tra cứu, đối chiếu; giao Chính phủ quy định cách thức thực hiện. Đại biểu cũng đề nghị nghiêm cấm sản xuất, cung cấp phần mềm kế toán cho phép xóa, sửa số liệu đã ghi sổ mà không lưu vết; cấm phần mềm chạy song song hai bộ sổ cho cùng một kỳ.

“Một doanh nghiệp có thể có nhiều ngân hàng, nhiều đối tác, nhưng trong cùng một kỳ kế toán chỉ được có một con số thật. Bỏ bớt giấy phép nhưng không được bỏ chữ ký; mở cửa vào nghề nhưng không được phép để cho con số có hai mặt”, đại biểu Phạm Trọng Nhân nhấn mạnh.

Cùng đồng tình với việc bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng đây là việc cần thiết để loại bỏ thủ tục hành chính. Đại biểu cũng tán thành mở rộng chủ thể cung cấp dịch vụ, song nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về hậu kiểm phải thật rõ ràng để không phát sinh những sai sót đáng tiếc.

Về chất lượng hành nghề, đại biểu cho rằng các điều cấm là rất quan trọng, nhất là đối với hành vi làm sai lệch hồ sơ, giấu giếm sổ sách nhằm trốn thuế. Thực tế có trường hợp kế toán chịu áp lực, sự chỉ đạo, không độc lập được trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, dẫn đến sai phạm.

Đại biểu đề nghị quy định rạch ròi trách nhiệm của cá nhân, tổ chức hành nghề; làm rõ tiêu chuẩn của người ký báo cáo tài chính và trách nhiệm liên đới giữa người trực tiếp làm kế toán với người cung cấp dịch vụ, bảo đảm xác định được trách nhiệm khi có sai sót.

Sửa luật về kế toán, kiểm toán: Giảm giấy tờ, thủ tục nhưng không để con số có hai mặt
Đại biểu Trần Mạnh Huy (đoàn Đà Nẵng)

Ghi nhận Bộ Tài chính đã tiếp thu nhiều ý kiến, đại biểu Trần Mạnh Huy (đoàn Đà Nẵng) cho biết tên gọi Giấy chứng nhận năng lực kinh doanh dịch vụ kế toán đã được xác định rõ; việc lưu giữ hồ sơ, bảo vệ dữ liệu khi cung cấp dịch vụ qua biên giới và thời hạn chuyển tiếp hợp đồng cũng đã được bổ sung.

Nội dung đại biểu tập trung góp ý là quy định về việc bỏ giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo đại biểu, phải có dữ liệu để quản lý, nhưng cần xác định rõ khai báo thông tin không phải thủ tục xin chấp thuận. Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc: khai báo thông tin để phục vụ quản lý, không phải thủ tục chấp thuận trước; việc cơ quan nhà nước chưa tiếp nhận hoặc hệ thống gặp sự cố không làm đình lại quyền kinh doanh hợp pháp.

Về đình chỉ kinh doanh, đại biểu đề nghị luật xác lập mức tối đa, nguyên tắc phân biệt sai sót có thể khắc phục với hành vi gian lận, quyền giải trình và trách nhiệm thông báo, bàn giao công việc, dữ liệu cho khách hàng.

Kế toán, kiểm toán đóng vai trò then chốt nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

Thay mặt cơ quan soạn thảo giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã phát biểu tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm.

Theo Bộ trưởng, các đại biểu thống nhất rất cao về cơ bản nội dung dự thảo luật, đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo cáo kế toán. Báo cáo phải bảo đảm cung cấp thông tin trung thực, hợp lý cho tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, không chỉ chủ sở hữu mà còn gồm ngân hàng, người cho vay, cơ quan thuế, người cung cấp dịch vụ và hàng hóa.

Tại Việt Nam, nhu cầu dịch vụ kế toán đang có xu hướng tăng rất cao. Cả nước có khoảng 1.080.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 12.500 doanh nghiệp đang thuê dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Sửa luật về kế toán, kiểm toán: Giảm giấy tờ, thủ tục nhưng không để con số có hai mặt
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tiếp thu, giải trình. Ảnh: Đức Thanh

Trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam, cùng với cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho phép thành lập doanh nghiệp một người, nhu cầu thuê ngoài các dịch vụ kế toán là rất lớn.

Trong khi đó, cả nước có khoảng 2.500 kế toán viên có chứng chỉ hành nghề, nhưng thực tế chỉ có hơn 500 người trực tiếp hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán; có 129 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 118 doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán.

Thực hiện định hướng cải cách hành chính theo Nghị quyết 66/NQ-CP và các chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh, mở rộng đối tượng, dự thảo luật lần này cụ thể hóa các điều kiện để những kế toán viên có đủ năng lực được quyền cung cấp dịch vụ, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thị trường.

Trước sự quan tâm của các đại biểu về kiểm soát chất lượng, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu để quy định thật rõ quyền, nghĩa vụ của người hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán; rà soát kỹ các điều kiện, hành vi bị nghiêm cấm và xung đột lợi ích, bảo đảm luật có tính khả thi cao nhất, mang lại dịch vụ chất lượng tốt nhất và phục vụ hiệu quả yêu cầu quản lý.

Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận năng lực quản trị của doanh nghiệp Việt Nam so với mặt bằng chung khu vực còn ở mức thấp. Đối với các công ty cổ phần niêm yết, xét theo tiêu chuẩn quản trị của OECD, Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong 6 quốc gia ASEAN hàng đầu.

Vì vậy, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp là đòi hỏi hết sức cấp bách; trong đó kế toán, kiểm toán đóng vai trò then chốt bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, phù hợp pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hoàng Yến
Từ khóa:
luật kế toán luật kiểm toán độc lập dịch vụ kế toán

Bài liên quan

Cắt giảm tối đa thủ tục, hậu kiểm chặt chẽ - cú hích mới cho thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán

Cắt giảm tối đa thủ tục, hậu kiểm chặt chẽ - cú hích mới cho thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán

Kế hoạch thực hiện Chiến lược kế toán - kiểm toán giai đoạn 2026 -2030

Kế hoạch thực hiện Chiến lược kế toán - kiểm toán giai đoạn 2026 -2030

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Dành cho bạn

Đắk Lắk mở rộng quản lý thuế qua dữ liệu hộ kinh doanh

Đắk Lắk mở rộng quản lý thuế qua dữ liệu hộ kinh doanh

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025

Ngày 13/11: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

Ngày 13/11: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

Doanh nghiệp bán hàng đa kênh cần lưu ý gì về doanh thu, thuế và hóa đơn điện tử?

Doanh nghiệp bán hàng đa kênh cần lưu ý gì về doanh thu, thuế và hóa đơn điện tử?

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Động lực thúc đẩy dòng vốn FDI vào Đà Nẵng

Động lực thúc đẩy dòng vốn FDI vào Đà Nẵng

Đọc thêm

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

(TBTCO) - Chiều 12/11/2026, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) do Thống đốc Kuroiwa Yuji làm Trưởng đoàn.
Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Ngày 12/11/2026, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Kịp thời đưa vốn ngân sách đến các dự án

Kịp thời đưa vốn ngân sách đến các dự án

(TBTCO) - Đến hết tháng 10/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thanh toán trên 1,84 triệu tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước cho chi thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ bản. Trong bối cảnh thời gian thực hiện không nhiều, đơn vị đang tập trung tổ chức thanh toán các khoản chi ngân sách, bảo đảm vốn được chuyển đến các dự án, đơn vị thụ hưởng kịp thời, đúng quy định.
Kho bạc Nhà nước: Thông tin ngân sách kịp thời, thêm cơ sở cho địa phương điều hành

Kho bạc Nhà nước: Thông tin ngân sách kịp thời, thêm cơ sở cho địa phương điều hành

Trong điều hành tài chính - ngân sách, số liệu không chỉ cần đầy đủ, chính xác, mà còn phải được cung cấp đúng thời điểm, đi kèm những phân tích về tình hình thực hiện và khó khăn phát sinh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà hệ thống Kho bạc Nhà nước đang chú trọng thực hiện, qua đó hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, sử dụng các nguồn lực công.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, khi không còn nguồn ODA giá rẻ như trước, phải tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí vay vốn, rà soát kỹ điều kiện thực hiện. Nguồn vốn cần tập trung vào các dự án lớn, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, không đầu tư dàn trải.
Hoàn thuế giá trị gia tăng đã đạt 99% dự toán, tăng mạnh so với cùng kỳ

Hoàn thuế giá trị gia tăng đã đạt 99% dự toán, tăng mạnh so với cùng kỳ

(TBTCO) - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay, nhờ phân luồng và đẩy mạnh chuyển đổi số, đến nay ngành Thuế đã hoàn thuế giá trị gia tăng đạt gần 99% dự toán năm 2026, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. 88% hồ sơ luồng xanh được hoàn thuế trong vòng 7 ngày làm việc.
Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 10/11/2026 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính. Quyết định quy định rõ các thông tin thuộc độ Tối mật và độ Mật liên quan đến tài chính, ngân sách, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước, hải quan, đầu tư công và thị trường chứng khoán.
Gỡ ách tắc trong thực hiện, phấn đấu "về đích" mục tiêu giải ngân đầu tư công

Gỡ ách tắc trong thực hiện, phấn đấu "về đích" mục tiêu giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 12/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, ách tắc trong giải ngân đầu tư công vẫn ở khâu tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Bộ trưởng tin tưởng kết quả giải ngân năm nay sẽ đạt mục tiêu đề ra.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

6 tình huống doanh nghiệp cần rà soát để tránh sai sót khi khai thuế

6 tình huống doanh nghiệp cần rà soát để tránh sai sót khi khai thuế

Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư chung tay mở rộng cơ hội học tập số

Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư chung tay mở rộng cơ hội học tập số

Sửa luật về kế toán, kiểm toán: Giảm giấy tờ, thủ tục nhưng không để con số có hai mặt

Sửa luật về kế toán, kiểm toán: Giảm giấy tờ, thủ tục nhưng không để con số có hai mặt

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Chật vật dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Chật vật dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính, đón dòng vốn tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính, đón dòng vốn tỷ USD

“Hộ chiếu xanh” cho doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

“Hộ chiếu xanh” cho doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

Cải cách thuế giai đoạn 2026 - 2030: Tăng tính minh bạch, hiệu quả và khả năng thu hồi nợ thuế

Cải cách thuế giai đoạn 2026 - 2030: Tăng tính minh bạch, hiệu quả và khả năng thu hồi nợ thuế

Thuế TP. Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ làm sạch mã số thuế

Thuế TP. Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ làm sạch mã số thuế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc

Cục Thuế: Danh mục bệnh hiểm nghèo không còn hiệu lực áp dụng khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế: Danh mục bệnh hiểm nghèo không còn hiệu lực áp dụng khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng