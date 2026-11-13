Thuế - Hải quan

Cục Thuế: Danh mục bệnh hiểm nghèo không còn hiệu lực áp dụng khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
09:35 | 13/11/2026
(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, danh mục bệnh hiểm nghèo ban hành kèm Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực áp dụng để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Việc hướng dẫn người nộp thuế cần căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của từng cá nhân.
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Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có Công văn số 8638/CT-QLNT ngày 11/11/2026 gửi Thuế thành phố Cần Thơ, trả lời vướng mắc liên quan đến danh mục bệnh hiểm nghèo trong việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân người nộp thuế.

Cục Thuế: Danh mục bệnh hiểm nghèo không còn hiệu lực áp dụng khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân
Ảnh minh họa do AI tạo.

Theo Cục Thuế, văn bản này được ban hành trên cơ sở phản ánh của Thuế TP. Cần Thơ tại Công văn số 9700/CTH-NVDTPC ngày 23/10/2026 về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng danh mục bệnh hiểm nghèo để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ khoản 3 Điều 29 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15; khoản 4 Điều 8, khoản 1 Điều 40 và khoản 2 Điều 69 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ, Cục Thuế xác định danh mục bệnh hiểm nghèo ban hành tại Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực áp dụng trong việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân người nộp thuế.

Đối với danh mục bệnh hiểm nghèo, Cục Thuế cho biết, theo thông tin từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), hiện có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về danh mục bệnh hiểm nghèo, nhưng phạm vi và mục đích áp dụng khác nhau.

Các văn bản được đề cập gồm: Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố và hỗ trợ người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo; Thông tư số 50/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo phục vụ hoạt động vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân.

Ngoài ra, còn có Thông tư số 01/2025/TT-BYT hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 140/2021/NĐ-CP về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định về án treo; cùng Thông tư số 26/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về danh mục bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày để thực hiện chế độ, chính sách trong quân đội.

Từ những căn cứ trên, Cục Thuế đề nghị Thuế TP. Cần Thơ căn cứ quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của từng cá nhân để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định.

Việc làm rõ hiệu lực áp dụng của danh mục bệnh hiểm nghèo là cơ sở quan trọng để cơ quan thuế thống nhất trong quá trình hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế./.

Văn Tuấn
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