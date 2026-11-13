Thị trường

Ngày 13/11: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng

06:24 | 13/11/2026
Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (13/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khởi sắc. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg….
aa
Ngày 13/11: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và OM 5451 tăng 100 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.850 - 11.400 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 7.950 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo ổn định. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.600 đồng/kg.

Phân khúc nếp tiếp tục ổn định so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi OM dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.400 - 6.600đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg; giá lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.200 - 7.300/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, giá lúa tươi ít biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi vững. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán chậm, giá lúa tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 515 - 520 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 565 - 569 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 394 - 398.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm dao động 488 - 492 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 423 - 427 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 388 - 392 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 330 - 334 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo nguyên liệu xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Dành cho bạn

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

Daiichi Life Việt Nam tiếp nối hành trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

Daiichi Life Việt Nam tiếp nối hành trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. Hồ Chí Minh

Shopee livestream joins Ho Chi Minh City stimulus drive

Shopee livestream joins Ho Chi Minh City stimulus drive

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Thuế tỉnh Phú Thọ làm sạch hơn 10.500 mã số thuế, tháo gỡ dần hồ sơ tồn đọng nhiều năm

Thuế tỉnh Phú Thọ làm sạch hơn 10.500 mã số thuế, tháo gỡ dần hồ sơ tồn đọng nhiều năm

Đọc thêm

AgroViet 2026: Kết nối giao thương, mở rộng thị trường nông sản Việt

AgroViet 2026: Kết nối giao thương, mở rộng thị trường nông sản Việt

Với 250 gian hàng, trong đó có khoảng 100 gian hàng quốc tế, Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026 diễn ra từ ngày 12 - 15/11/2026, tạo không gian kết nối doanh nghiệp, quảng bá nông sản, đồng thời giới thiệu công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử

(TBTCO) - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đưa sản phẩm, dịch vụ vào Danh mục hỗ trợ theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND. Trong giai đoạn đầu, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026.
Giá dầu thế giới ngày 12/11 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 12/11 quay đầu giảm nhẹ

(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường thế giới giảm nhẹ, dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 92,76 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 86,24 USD/thùng, giảm 0,34%.
Ngày 12/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 12/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/11) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 534.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,22% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 12/11: Giá cà phê tiếp tục đi xuống, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 12/11: Giá cà phê tiếp tục đi xuống, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (12/11) tiếp tục giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 83.800 - 84.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.
Ngày 12/11: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore tăng

Ngày 12/11: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (12/11) phân hóa giữa 3 trung tâm giao dịch lớn tại châu Á. Cụ thể, tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng 0,70 - 1,60%; tại Singapore, giá cao su TSR20 cũng đồng loạt tăng 0,97 - 1,05%. Ngược lại, thị trường Thượng Hải suy yếu khi cả 2 kỳ hạn trên sàn SHFE đều giảm.
Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng thị trường cho hàng Việt

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng thị trường cho hàng Việt

(TBTCO) - Bộ Công thương đặt mục tiêu đến năm 2030, có 60% số xã và đơn vị hành chính tương đương có thương nhân kinh doanh trực tuyến, góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương và thu hẹp khoảng cách số.
VEFTA mở rộng thị trường, doanh nghiệp chuẩn bị để đón ưu đãi

VEFTA mở rộng thị trường, doanh nghiệp chuẩn bị để đón ưu đãi

(TBTCO) - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường có sức mua cao, với hơn 90% số dòng thuế được các nước EFTA xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Để biến ưu đãi thuế quan thành lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng quy tắc xuất xứ và các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Từ năm 2022 đến tháng 10/2026, ngành Thuế thực hiện hơn 351,6 nghìn cuộc kiểm tra

Infographics: Từ năm 2022 đến tháng 10/2026, ngành Thuế thực hiện hơn 351,6 nghìn cuộc kiểm tra

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan tháng 10 năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan tháng 10 năm 2026 qua các con số

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Ngày 13/11: Giá cà phê chưa dứt đà giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 13/11: Giá cà phê chưa dứt đà giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng

Ngày 13/11: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng

Ngày 13/11: Giá cao su thế giới phục hồi tích cực

Ngày 13/11: Giá cao su thế giới phục hồi tích cực

Chứng khoán cuối năm và bài toán lựa chọn danh mục đầu tư

Chứng khoán cuối năm và bài toán lựa chọn danh mục đầu tư

Chủ tịch VSDC: Phòng vệ rủi ro tỷ giá là mối quan tâm lớn của quỹ ngoại

Chủ tịch VSDC: Phòng vệ rủi ro tỷ giá là mối quan tâm lớn của quỹ ngoại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Đa dạng hàng hóa, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít