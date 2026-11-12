Thị trường

Giá dầu thế giới ngày 12/11 quay đầu giảm nhẹ

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:09 | 12/11/2026
(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường thế giới giảm nhẹ, dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 92,76 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 86,24 USD/thùng, giảm 0,34%.
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Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch ngày 11/11 đảo chiều tăng nhẹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng ở phiên trước đó.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/11, giá dầu Brent tăng 1,39%, lên mức 92,76 USD/thùng, dầu WTI tăng 0,57%, kết phiên ở mức 86,53 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch ngày 12/11, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 92,76 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 86,24 USD/thùng, giảm 0,34% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới phục hồi ở phiên 11/11 trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Giá dầu thế giới ngày 12/11 quay đầu giảm nhẹ
Giá dầu thế giới ngày 12/11 quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: Đức Thanh.

Giá dầu đi lên sau khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ không cho phép một hạt vật liệu hạt nhân đã làm giàu rời khỏi lãnh thổ. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu tăng nhẹ.

Trong khi đó, Mỹ khẳng định vấn đề hạt nhân phải được đưa vào nội dung của bất kỳ cuộc đàm phán sơ bộ nào với Iran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Trong phiên giao dịch ngày 10/11, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng triển khai thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran. Song đà giảm được thu hẹp sau khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa hai nước.

Về nguồn cung, số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 9 triệu thùng trong tuần qua.

Sản lượng dầu thô của Saudi Arabia và Iraq cũng đã trở lại mức trước xung đột, trong khi tình trạng gián đoạn sản xuất tại hai quốc gia này giảm đáng kể.

Ở một diễn biến khác, các nhà đàm phán Nga và Ukraine thông báo đã đạt được một số tiến triển sau 2 ngày đàm phán hòa bình ở Abu Dhabi, kết thúc vào ngày 11/11. Tuy nhiên, các nhà trung gian hòa giải của Mỹ nhận định, giữa hai bên vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể về lòng tin cũng như bất đồng trong những vấn đề then chốt, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Tại Nga, công suất lọc dầu đã giảm khoảng 30% kể từ cuối tháng 10/2026, sau khi Ukraine nối lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái./.

Văn Nam
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