VGL Forum 2026: Huy động nguồn lực toàn cầu, mở "cửa ngõ" tăng trưởng cho Việt Nam đến năm 2045

Tại buổi họp báo chiều ngày 11/11, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) chính thức công bố Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 (Vietnam Global Leaders Forum - VGL Forum 2026), dự kiến diễn ra ngày 11 - 12/12 tại Paris (Pháp).

Họp báo công bố VGL Forum 2026. Ảnh: Ánh Tuyết.

VGL Forum 2026 với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai”, hướng tới mở ra những đối thoại chiến lược về tương lai Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác và huy động tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực toàn cầu cho các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Diễn đàn dự kiến quy tụ 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng, được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực, đến từ gần 30 quốc gia trên thế giới.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang chuyển dịch, công nghệ ngày càng định hình năng lực cạnh tranh và tri thức trở thành nguồn lực chiến lược, Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa phát huy những nền tảng sẵn có, vừa kiến tạo năng lực phát triển mới, qua đó nâng cao vị thế trong một thế giới không ngừng biến động.

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng kỳ trước. Ảnh: AVSE Global.

Chia sẻ tại họp báo, GS.TS. Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch AVSE Global cho rằng, chúng ta đang sống trong bối cảnh thế giới thường xuyên xáo trộn, biến động và thay đổi liên tục, khiến việc dự báo trước 1 tuần, hay 1 tháng đã rất khó bảo đảm tính chính xác. Những thay đổi đó cũng đang định hình một trật tự thế giới mới.

“Bài toán không chỉ là tăng trưởng cao, nhanh như thế nào, mà là độ sâu, chất lượng của tăng trưởng và năng lực của chúng ta giúp kiến thiết thịnh vượng trong nước, gắn kết với thịnh vượng của thế giới” - GS.TS. Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh.

Với độ mở kinh tế lớn, quy mô thương mại tương đương gần 200% GDP, Việt Nam ngày càng gắn bó chặt chẽ với những biến động và xu hướng phát triển của kinh tế toàn cầu.

Cùng với đó, vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, ngày càng được các quốc gia ghi nhận.

Đây là nền tảng thuận lợi để Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế, đóng góp vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới, nhất là trong xu thế hợp tác đa phương.

Để Việt Nam vững bước trên con đường trở thành quốc gia phát triển, có nền kinh tế thu nhập cao và tự chủ về chiến lược vào năm 2045, ông Khương cho rằng, chúng ta phải đặt ra những câu hỏi dài hạn.

Chúng ta mong muốn để lại cho thế hệ mai sau? Việt Nam cần xây dựng những năng lực nào để không chỉ song hành, sánh vai với các quốc gia, mà còn có thể dẫn dắt một số lĩnh vực quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới, duy trì hòa bình, thúc đẩy kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo đang trở thành “làn sóng” công nghệ mới, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành doanh nghiệp, tổ chức.

Vì vậy, cần kết nối đội ngũ trí thức Việt Nam trên toàn cầu để cùng xây dựng những nền tảng, công cụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất.

Đồng thời, cần tìm cách đưa những công nghệ, nền tảng đang được các chuyên gia toàn cầu ươm tạo, xây dựng về Việt Nam, biến Việt Nam trở thành một trong những điểm thử nghiệm và ứng dụng sớm các công nghệ mới.

“Để làm được điều đó, chúng ta cần tăng cường hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả hơn mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài, giới hạn về đổi mới sáng tạo của chúng ta là không biên giới” - ông Khương bày tỏ.

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 tập trung vào câu chuyện làm thế nào để Việt Nam định hình những cửa ngõ bước vào tương lai, với những di sản mong muốn để lại cho xã hội và đất nước, đồng thời tạo sự kế tục giữa các thế hệ. Đây cũng là ý tưởng để những người trẻ trực tiếp tham gia kết nối, chuyển giao tri thức, trí tuệ, tầm nhìn và sức lan tỏa.

VGL Forum 2026 cũng tập trung đối thoại về con người, giá trị xã hội, văn hóa - lịch sử, khoa học - công nghệ và tăng trưởng - thịnh vượng. Bởi Việt Nam 2045 không chỉ là câu chuyện của tăng trưởng kinh tế, mà là câu chuyện về di sản mà thế hệ hôm nay để lại cho thế hệ mai sau - những con người có khát vọng và bản lĩnh, những giá trị xã hội bền vững, một nền văn hóa giàu bản sắc, một nền tri thức tiên tiến và một đất nước thịnh vượng, hạnh phúc, có vị thế trên trường quốc tế./.