Chứng khoán

VIC dẫn đầu lực kéo VN-Index, khối ngoại tiếp tục mua ròng

Tùng Linh

Tùng Linh

17:09 | 11/11/2026
(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày 11/11, VIC trở thành tâm điểm khi vừa dẫn đầu danh sách mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài, vừa đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index. Dòng vốn ngoại tiếp tục hướng đến một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng vẫn có áp lực bán tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng.
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Thị trường chứng khoán duy trì đà phục hồi trong phiên giao dịch ngày 11/11, dù biên độ tăng thu hẹp đáng kể so với phiên trước. Kết phiên, VN-Index tăng 3,83 điểm (+0,22%), lên 1.746,90 điểm, tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ 1.730 điểm.

Đáng chú ý, VIC trở thành lực kéo quan trọng nhất của thị trường khi đóng góp khoảng 5,2 điểm vào mức tăng của VN-Index, vượt mức tăng thực tế của chỉ số chung. Điều này đồng nghĩa nếu không có đóng góp từ VIC, VN-Index đã kết phiên trong sắc đỏ. Cổ phiếu Vingroup tăng 1,32%, lên 245.200 đồng/cổ phiếu, đồng thời dẫn đầu danh sách được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 138,78 tỷ đồng.

Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp VIC thu hút dòng tiền ngoại, sau khi được mua ròng 45,56 tỷ đồng trong phiên 10/11. Tính chung hai phiên, giá trị mua ròng tại cổ phiếu này đạt hơn 184 tỷ đồng.

Cùng nhóm Vingroup, VHM tiếp tục được mua ròng 46,96 tỷ đồng, tăng 0,81%, lên 62.500 đồng/cổ phiếu. VHM cũng nằm trong nhóm đóng góp tích cực nhất vào VN-Index, với khoảng 0,8 điểm. Như vậy, hai cổ phiếu VIC và VHM tiếp tục giữ vai trò nâng đỡ thị trường trong bối cảnh diễn biến giữa các nhóm ngành còn phân hóa.

Cổ phiếu POW đứng thứ hai về giá trị mua ròng với 78,07 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 76,95 tỷ đồng của phiên trước. Cổ phiếu này tăng 1,60%, lên 12.700 đồng/cổ phiếu.

Dòng tiền ngoại cũng hướng đến một số cổ phiếu ngân hàng. HDB được mua ròng 42,04 tỷ đồng, TPB 41,25 tỷ đồng. Trong đó, TPB tăng 3,15%, lên 13.100 đồng/cổ phiếu, còn HDB giữ nguyên mức giá tham chiếu 22.500 đồng/cổ phiếu.

HPG tiếp tục thu hút 37,94 tỷ đồng mua ròng, trong khi GAS được mua ròng 27,25 tỷ đồng. Các cổ phiếu MSN, DXG và BVH cũng góp mặt trong danh sách mua ròng với giá trị lần lượt 30,83 tỷ đồng, 22,48 tỷ đồng và 19,85 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị 48,32 tỷ đồng. Cổ phiếu này đóng cửa tại mức tham chiếu 50.900 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên thứ ba liên tiếp FPT đứng trong nhóm bị khối ngoại bán ròng, với tổng giá trị khoảng 221 tỷ đồng.

Áp lực bán cũng xuất hiện tại NVL với giá trị 39,15 tỷ đồng, ACB 35,40 tỷ đồng và MBB 29,18 tỷ đồng. Đáng chú ý, NVL chuyển sang trạng thái bị bán ròng sau khi được mua ròng 57,27 tỷ đồng trong phiên trước. Cổ phiếu này giảm 2,76%, xuống 10.550 đồng/cổ phiếu.

Các mã STB, DCM, MCH và VPI cũng ghi nhận giá trị bán ròng trên 20 tỷ đồng. Trong đó, MCH giảm 2,58%, STB giảm 1,72%, còn VPI tăng 2,66% bất chấp áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng cộng, các nhà đầu tư mua ròng 52 tỷ đồng trên cả ba sàn. Dù giá trị mua ròng còn khiêm tốn, động thái mua ở nhiều phiên gần đây cũng là tín hiệu khá tích cực. Diễn biến phiên 11/11 ghi nhận ảnh hưởng nổi bật của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, trong việc duy trì sắc xanh cho thị trường. Trong khi VIC đóng góp khoảng 5,2 điểm tăng, VNM là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất ở chiều ngược lại, lấy đi khoảng 1,5 điểm của VN-Index.

Dù thanh khoản thị trường đã cải thiện, giá trị giao dịch vẫn thấp hơn mức trung bình. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, VN-Index và VN30-Index hiện vẫn giao dịch dưới đường xu hướng giảm kéo dài từ tháng 9/2026. Vùng 1.760 - 1.780 điểm được xem là khu vực kháng cự đáng chú ý trong những phiên tới./.

Tùng Linh
Từ khóa:
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