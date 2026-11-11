LPBank giành Á quân Ngân hàng niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026

Tại Lễ trao giải diễn ra ngày 11/11 tại TP. Hồ Chí Minh, LPBank được vinh danh ở vị trí thứ 2 ngành ngân hàng trong Bảng xếp hạng Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (Top 50) 2026 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư công bố. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Ngân hàng góp mặt trong bảng xếp hạng.

Kinh doanh hiệu quả, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh

Kết thúc năm 2025, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động với 14.269 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024. Tổng tài sản hợp nhất của LPBank vượt mốc 605.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Quy mô huy động vốn đạt hơn 401.680 tỷ đồng, khẳng định uy tín thương hiệu, đồng thời tạo nền tảng nguồn vốn vững chắc cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,2%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,05%, nằm trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng tại Việt Nam.

Tiếp nối đà tăng trưởng đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.421 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch năm. Tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 30/9/2026, huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Mạng lưới hoạt động rộng khắp, trong đó có các địa bàn nông thôn, tiếp tục được LPBank khai thác để phát triển khách hàng và thu hút nguồn vốn. Cùng thời điểm, dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Ông Hồ Nam Tiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank nhận giải thưởng Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2026

Bên cạnh Top 50, LPBank tiếp tục được ghi nhận tại nhiều bảng xếp hạng uy tín. Chỉ riêng năm 2026, LPBank đạt Top 3 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả 2026 (VIX50); Top 6 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín 2026; Top 3 ngành ngân hàng trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 (FAST500); Top 4 Ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất Đông Nam Á (S&P Global)…

Ứng dụng AI - nâng cao hiệu quả vận hành

Song song với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh, LPBank đẩy mạnh đầu tư công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo định hướng AI First. Công nghệ và dữ liệu từng bước được tích hợp vào hoạt động quản trị, vận hành và cung cấp dịch vụ, hướng tới tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Năm 2026, LPBank ra mắt LPBank Plus - ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới được phát triển theo triết lý “3S” (Simple - Smart - Safe), đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại, thuận tiện và an toàn. Các tính năng ứng dụng AI giúp khách hàng thực hiện giao dịch thuận tiện hơn trong những tình huống thường ngày. Người dùng LPBank Plus cũng có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin về người thụ hưởng, lãi suất tiết kiệm, tỷ giá, tính năng dịch vụ hoặc chi nhánh, ATM gần nhất với tính năng điều hướng Smart Nav vận hành trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Đặc biệt, LP Pay - trợ lý AI hỗ trợ chuyển tiền, cho phép người dùng chỉ cần nhập thông tin hoặc nói yêu cầu. Hệ thống tự động nhận diện ý định và hỗ trợ hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây.

Bên cạnh đó, các giải pháp số hóa chuyên biệt như Lộc Phát Shop dành cho hộ kinh doanh hay trợ lý tổng đài Lumi AI cũng góp phần nâng cao năng lực phục vụ, giúp xử lý yêu cầu nhanh chóng và gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Việc kết hợp mạng lưới vật lý rộng khắp với hạ tầng công nghệ hiện đại giúp LPBank duy trì tăng trưởng kinh doanh, đồng thời khẳng định vị thế của một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng và tin cậy hàng đầu tại Việt Nam.

Những thành quả kinh doanh vượt trội cùng dấu ấn trong chuyển đổi số là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển đúng đắn của LPBank. Vị thế Á quân ngành ngân hàng trong Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026 không chỉ ghi nhận hành trình bứt phá bền vững, mà còn là điểm tựa vững chắc để Ngân hàng tiếp tục vươn xa, kiến tạo giá trị vượt trội cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng trong giai đoạn tiếp theo./.