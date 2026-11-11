Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XIV chủ động ngăn chặn nguy cơ buôn lậu ma túy qua hoạt động xuất nhập khẩu

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
16:48 | 11/11/2026
(TBTCO) - Trước nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh hóa chất, tiền chất để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, Chi cục Hải quan khu vực XIV đang tăng cường phân tích rủi ro, kiểm soát các tuyến, mặt hàng trọng điểm và phối hợp liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.
aa

Nhận diện rủi ro từ hoạt động xuất nhập khẩu

Hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải và logistics ngày càng phát triển kéo theo nguy cơ các đối tượng lợi dụng doanh nghiệp, hàng hóa thương mại hợp pháp để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất. Các thủ đoạn như sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, khai báo không chính xác tên hàng, thành phần hóa chất hoặc lợi dụng nhiều khâu trung gian trong chuỗi vận chuyển đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm soát của lực lượng Hải quan.

Trước thực tế đó, Chi cục Hải quan khu vực XIV xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ông Hồ Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XIV nhấn mạnh: "Chi cục Hải quan khu vực XIV đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động các chủ trương, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan về tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy, kiểm soát tiền chất trong tình hình mới”.

Trên cơ sở đó, Chi cục tập trung thu thập, phân tích thông tin, nhận diện các tuyến, đối tượng và mặt hàng có nguy cơ cao. Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, công tác kiểm soát chú trọng hàng hóa, phương tiện vận tải, hành lý hành khách xuất nhập cảnh. Trong khi đó, tại cảng Quy Nhơn và khu vực duyên hải, lực lượng Hải quan tăng cường giám sát các lô hàng hóa chất, tiền chất, nguyên liệu dược phẩm và những mặt hàng có khả năng bị lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy.

Đối với địa bàn cảng Quy Nhơn, các mặt hàng như khoáng sản, xăng dầu, hóa chất, đá xây dựng, phế liệu được đưa vào diện chú ý trong công tác quản lý rủi ro. Những phương thức, thủ đoạn cần kiểm soát gồm lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất, vận chuyển nội địa, khai báo sai tên hàng, chủng loại, mã số HS hoặc sang mạn, chuyển tải trái phép trên biển.

Chi cục đồng thời rà soát hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu hóa chất, tiền chất, nguyên liệu sản xuất thuốc và các loại máy móc, thiết bị có nguy cơ bị sử dụng vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy. Đây là nhóm hàng có tính chất đặc thù bởi nhiều loại hóa chất, nguyên liệu và thiết bị được sử dụng phổ biến trong sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Do đó, việc kiểm soát phải dựa trên phân tích thông tin, đánh giá rủi ro để phát hiện đúng dấu hiệu nghi vấn, tránh kiểm tra dàn trải.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị sử dụng máy phát hiện ma túy cầm tay, vali thử nhanh ma túy trong quá trình kiểm tra, soi chiếu hàng hóa và hành lý. Việc kết hợp phương tiện kỹ thuật với thông tin nghiệp vụ góp phần nâng cao khả năng phát hiện các thủ đoạn cất giấu, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hải quan khu vực XIV chủ động ngăn chặn nguy cơ buôn lậu ma túy qua hoạt động xuất nhập khẩu
Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra xe qua cửa khẩu. Ảnh: Lạc Nguyên

Phối hợp liên ngành, tăng hiệu quả kiểm soát

Với địa bàn quản lý rộng, kết nối từ biên giới Tây Nguyên đến cảng biển, Chi cục Hải quan khu vực XIV xác định phối hợp giữa các lực lượng là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy.

Theo đó, đơn vị duy trì trao đổi thông tin với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị thuộc lực lượng Hải quan. Nội dung phối hợp tập trung vào thông tin về đối tượng, đường dây nghi vấn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những hoạt động xuất nhập khẩu có dấu hiệu rủi ro.

Tại tuyến biên giới Gia Lai - Ratanakiri (Campuchia), Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh duy trì trao đổi thông tin với cơ quan chức năng phía Campuchia thông qua cơ chế phối hợp tại cặp cửa khẩu Lệ Thanh - Oyadav và hoạt động của Văn phòng BLO tỉnh Gia Lai. Việc chia sẻ thông tin về đối tượng nghi vấn, phương thức hoạt động và các mặt hàng có nguy cơ bị lợi dụng giúp các lực lượng chủ động hơn trong nhận diện, ngăn chặn vi phạm.

Tại Đắk Lắk, công chức Hải quan tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, phối hợp với Công an và cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất, tiền chất.

Sự phối hợp giữa Hải quan và Bộ đội Biên phòng cũng được duy trì trong tuần tra, kiểm soát địa bàn. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Hải đoàn Biên phòng 48 - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: “Thời gian qua, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Hải đoàn Biên phòng 48 đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, trong đó đã chia sẻ các thông tin cần thiết, tổ chức phối hợp tuần tra kiểm soát, tuyên truyền về phòng chống ma túy… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, kiểm soát chặt chẽ địa bàn”.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chi cục cũng nhìn nhận những khó khăn do địa hình biên giới phức tạp, lực lượng chuyên trách còn mỏng, trang thiết bị chuyên dùng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, trong khi phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng đa dạng, tinh vi.

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát, đơn vị đề xuất tăng cường trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong nước và phía Campuchia, nghiên cứu thiết lập đường dây nóng hoặc kênh liên lạc điện tử bảo mật giữa các đầu mối chức năng. Đồng thời, chú trọng xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, kết nối thông tin giữa cửa khẩu, nội địa và cảng biển; nâng cao năng lực nhận diện ma túy mới, tiền chất và các thủ đoạn lợi dụng thương mại điện tử, bưu chính, chuyển phát nhanh./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Hải quan khu vực XIV ngăn chặn nguy cơ ma tuý hoạt động xuất nhập khẩu kiểm soát ma túy chống buôn lậu

Bài liên quan

Hải quan khu vực II thu hơn 147.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Hải quan khu vực II thu hơn 147.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Hải quan chủ động siết chặt kiểm soát, chặn ma túy từ các cửa khẩu trọng điểm

Hải quan chủ động siết chặt kiểm soát, chặn ma túy từ các cửa khẩu trọng điểm

Hải quan khu vực XIV đã xử lý 54 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XIV đã xử lý 54 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Dành cho bạn

Chọn lọc cơ hội đầu tư trong chu kỳ mới

Chọn lọc cơ hội đầu tư trong chu kỳ mới

VEFTA mở rộng thị trường, doanh nghiệp chuẩn bị để đón ưu đãi

VEFTA mở rộng thị trường, doanh nghiệp chuẩn bị để đón ưu đãi

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 10 tháng đạt hơn 69.000 tỷ đồng

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 10 tháng đạt hơn 69.000 tỷ đồng

KBNN khu vực XIV nâng cao trách nhiệm xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi thanh toán vốn đầu tư công

KBNN khu vực XIV nâng cao trách nhiệm xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi thanh toán vốn đầu tư công

Infographics: 10 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 368.422,5 tỷ đồng

Infographics: 10 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 368.422,5 tỷ đồng

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Đọc thêm

Chính sách thuế hỗ trợ sản xuất, bảo đảm công bằng trong kinh doanh

Chính sách thuế hỗ trợ sản xuất, bảo đảm công bằng trong kinh doanh

(TBTCO) - Theo chương trình, ngày 12/11, Quốc hội sẽ chất vấn về các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính. Trước phiên chất vấn, Bộ Tài chính đã có báo cáo làm rõ các vấn đề cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm, trong đó có việc hoàn thiện chính sách thuế và quản lý thuế nhằm hỗ trợ sản xuất và bảo đảm công bằng, minh bạch trong kinh doanh.
Miễn phí thăm quan tại các di tích lịch sử, bảo tàng vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Miễn phí thăm quan tại các di tích lịch sử, bảo tàng vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn toàn bộ phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân.
Hải quan thúc đẩy quản lý rủi ro, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản

Hải quan thúc đẩy quản lý rủi ro, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản

Trước kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản khai thác phục vụ chế biến, xuất khẩu, Cục Hải quan định hướng tăng quản lý theo rủi ro, hậu kiểm, đồng thời thúc đẩy thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.
Hải quan khu vực XVII: Chủ động số hóa chứng từ, hướng tới thông quan tập trung

Hải quan khu vực XVII: Chủ động số hóa chứng từ, hướng tới thông quan tập trung

(TBTCO) - Chủ động chuẩn bị điều kiện triển khai số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, Hải quan khu vực XVII đang từng bước chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang khai thác dữ liệu điện tử, góp phần chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Cải cách thuế 2026 - 2030: Tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Cải cách thuế 2026 - 2030: Tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(TBTCO) - Hoàn thiện quy định, thủ tục về quản lý đăng ký thuế theo hướng đơn giản hóa, số hóa, áp dụng quản lý rủi ro, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế khi tham gia kinh doanh cũng như khi rút khỏi thị trường, đó là một trong những giải pháp trọng tâm ngành Thuế cần thực hiện trong Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030.
Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 10 tháng tăng hơn 12% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 10 tháng tăng hơn 12% so với cùng kỳ

Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, kết quả thu ngân sách tháng 10/2026 do đơn vị thực hiện đạt 231,2 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2026 đạt 1.882,8 tỷ đồng, bằng 112,1% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 10 tháng đạt 99,2% dự toán

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 10 tháng đạt 99,2% dự toán

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, tháng 10/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 46.449 tỷ đồng; lũy kế từ ngày 1/1 đến 31/10/2026 đạt 447.362 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán được giao (451.000 tỷ đồng).
Việt Nam - Trung Quốc tăng kết nối Hải quan, giảm chi phí thương mại

Việt Nam - Trung Quốc tăng kết nối Hải quan, giảm chi phí thương mại

(TBTCO) - Tăng cường kết nối dữ liệu, hiện đại hóa cửa khẩu và mở rộng cơ chế doanh nghiệp ưu tiên là những hướng hợp tác được Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đặt ra, nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và bảo đảm kiểm soát hiệu quả hàng hóa xuyên biên giới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Từ lá thư cảm ơn: Lan tỏa hình ảnh người cán bộ thuế trách nhiệm, gần dân, vì dân

Từ lá thư cảm ơn: Lan tỏa hình ảnh người cán bộ thuế trách nhiệm, gần dân, vì dân

Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index giữ sắc xanh sau phiên giằng co

Chứng khoán ngày 11/11: VN-Index giữ sắc xanh sau phiên giằng co

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tài chính: Trợ lý ảo AI – Trợ thủ đắc lực của cán bộ công chức

Đề xuất giải thể Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

Đề xuất giải thể Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

VIC dẫn đầu lực kéo VN-Index, khối ngoại tiếp tục mua ròng

VIC dẫn đầu lực kéo VN-Index, khối ngoại tiếp tục mua ròng

Cho vay kinh doanh bất động sản giảm đà tăng trước nhiều "bộ lọc" khắt khe

Cho vay kinh doanh bất động sản giảm đà tăng trước nhiều "bộ lọc" khắt khe

Hải quan khu vực XIV chủ động ngăn chặn nguy cơ buôn lậu ma túy qua hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực XIV chủ động ngăn chặn nguy cơ buôn lậu ma túy qua hoạt động xuất nhập khẩu

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách khởi sắc nhờ khu vực sản xuất, kinh doanh

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách khởi sắc nhờ khu vực sản xuất, kinh doanh

LPBank giành Á quân Ngân hàng niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026

LPBank giành Á quân Ngân hàng niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026

Tháng 11, VN-Index có thể dao động trong 1.700 - 1.800 điểm

Tháng 11, VN-Index có thể dao động trong 1.700 - 1.800 điểm

Đề xuất điều chỉnh 40,06 km² thuộc Phú Thọ về Hà Nội quản lý

Đề xuất điều chỉnh 40,06 km² thuộc Phú Thọ về Hà Nội quản lý

Doanh nghiệp vẫn phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với các khoản chi trả sau chấm dứt hợp đồng lao động

Doanh nghiệp vẫn phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với các khoản chi trả sau chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Cảnh báo nguy cơ dự án “bất động sản khoác áo văn hóa”

Cảnh báo nguy cơ dự án “bất động sản khoác áo văn hóa”