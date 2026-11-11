Tài chính

KBNN khu vực XIV nâng cao trách nhiệm xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi thanh toán vốn đầu tư công

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
14:02 | 11/11/2026
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIV đang tập trung xử lý hồ sơ thanh toán, rà soát các khoản tạm ứng và tăng cường phối hợp với chủ đầu tư. Cùng với đó, việc chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh giao dịch điện tử được xác định là giải pháp để rút ngắn thời gian xử lý, nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn ngân sách.
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Tập trung xử lý hồ sơ, đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng

Áp lực giải ngân vốn đầu tư công vào những tháng cuối năm đặt ra yêu cầu xử lý hồ sơ thanh toán kịp thời, nhất là đối với các dự án đã có khối lượng hoàn thành. Tại KBNN khu vực XIV, nhiệm vụ này được triển khai song song với việc rà soát kế hoạch vốn, điều chỉnh dự toán và đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến hạn.

Tại Đắk Lắk, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 10.428 tỷ đồng. Đến hết ngày 25/10/2026, địa phương giải ngân 4.885 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là 15.750,938 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 31/10/2026, địa phương giải ngân 12.421,582 tỷ đồng, đạt 78,9% kế hoạch.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thanh toán, KBNN khu vực XIV đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác giải ngân trên địa bàn Đắk Lắk, trong đó bố trí làm việc cả ngày thứ Bảy để xử lý chứng từ thanh toán vốn đầu tư công năm 2026. Đơn vị cũng khẩn trương cập nhật các điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn theo quyết định của UBND tỉnh, tạo cơ sở thanh toán cho những dự án đã có khối lượng hoàn thành.

Cùng với xử lý hồ sơ, công tác thu hồi vốn tạm ứng được tăng cường. Trong tháng 10/2026, KBNN khu vực XIV đã ban hành 6 văn bản đôn đốc các chủ đầu tư có khoản tạm ứng cần thu hồi; đồng thời yêu cầu giao dịch viên rà soát các khoản tạm ứng đến hạn, quá hạn thuộc những dự án được phân công quản lý.

Ông Nguyễn Đức Mạo, Phó Giám đốc KBNN khu vực XIV cho biết, đơn vị xác định việc nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thanh toán và hướng dẫn đơn vị giao dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu nhằm hạn chế sai sót, tránh phải bổ sung nhiều lần. Với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện thanh toán, KBNN tổ chức xử lý kịp thời theo quy định, không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ luôn đi đôi với yêu cầu chấp hành đúng quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, bảo đảm an toàn tiền và tài sản nhà nước. Theo đó, KBNN thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thanh toán trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do chủ đầu tư cung cấp, bảo đảm đúng đối tượng, mục đích, trình tự và điều kiện thanh toán theo quy định. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, cũng như việc quản lý, sử dụng vốn và tiến độ thực hiện dự án.

Theo lãnh đạo KBNN khu vực XIV, tiến độ giải ngân không chỉ phụ thuộc vào thời gian xử lý hồ sơ thanh toán tại Kho bạc, mà còn liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công, nghiệm thu khối lượng, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục. Do đó, đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và ban quản lý dự án để nhận diện vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng bên và cùng tìm hướng xử lý.

KBNN khu vực XIV nâng cao trách nhiệm xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi thanh toán vốn đầu tư công
Công chức KBNN khu vực XIV hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Ảnh: Lạc Nguyên

Cải cách quy trình, tạo thuận lợi cho đơn vị giao dịch

KBNN khu vực XIV tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và mở rộng giao dịch điện tử là những giải pháp được chú trọng nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo ông Nguyễn Đức Mạo, Nghị định số 254/2025/NĐ-CP là cơ sở để tiếp tục chuẩn hóa thành phần hồ sơ, biểu mẫu và quy trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư công. Theo đó, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động lập, cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về hồ sơ; KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán theo đúng trình tự, thủ tục.

Đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, Nghị định số 347/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã tạo cơ sở cho việc đơn giản hóa hồ sơ và chuẩn hóa quy trình. Đáng chú ý, thành phần hồ sơ trong thủ tục thanh toán chi thường xuyên đã được cắt giảm, đơn giản hóa 21/25 loại giấy tờ, tương đương 84%; thời gian giải quyết giảm từ 2 ngày làm việc xuống còn 1 ngày, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện thanh toán.

Đối với thanh toán vốn đầu tư công, quy trình điện tử cho phép chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi hồ sơ, chứng từ, ký số, theo dõi tình trạng xử lý và nhận phản hồi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Theo quy trình, KBNN thông báo việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu chỉnh sửa trong vòng 8 giờ làm việc; thời gian xử lý hồ sơ thanh toán vốn đầu tư công chậm nhất là 2 ngày làm việc, riêng các khoản tạm ứng là 1 ngày làm việc, theo điều kiện và quy định tương ứng.

Việc công khai tình trạng xử lý hồ sơ trên hệ thống giúp chủ đầu tư theo dõi tiến độ, chủ động bố trí nguồn lực và kế hoạch triển khai dự án. Giao dịch điện tử cũng góp phần giảm nhu cầu nộp hồ sơ giấy trong những trường hợp được phép, tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình giải quyết công việc.

Từ phía đơn vị sử dụng vốn, ông Mạo khuyến nghị chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, bám sát tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và lập hồ sơ thanh toán kịp thời, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ vào những tháng cuối năm. Khi phát sinh vướng mắc về thủ tục hoặc hồ sơ, các đơn vị cần chủ động trao đổi với KBNN để được hướng dẫn, phối hợp xử lý.

Trong tháng 11, KBNN khu vực XIV tiếp tục tập trung giải quyết hồ sơ thanh toán vốn đầu tư công, rà soát các khoản tạm ứng đến hạn phải thu hồi và thực hiện tốt thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư công. Đơn vị đồng thời quán triệt công chức nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc, hướng dẫn khách hàng một lần, hạn chế tình trạng hồ sơ phải trả lại nhiều lần.

Việc rút ngắn quy trình, nâng cao trách nhiệm xử lý hồ sơ và phối hợp với chủ đầu tư được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thanh toán, tạo thuận lợi cho giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời giữ vững yêu cầu quản lý và kỷ luật tài chính – ngân sách./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
KBNN Khu vực XIV tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công xử lý hồ sơ giải ngân

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