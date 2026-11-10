Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với lãnh đạo cấp cao của JBIC

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
16:52 | 10/11/2026
Ngày 10/11/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã có các buổi hội đàm song phương với lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).
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Chiều ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã có các buổi hội đàm song phương ông Maeda Tadashi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị JBIC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự vui mừng được gặp lại ông Maeda Tadashi và Ban Lãnh đạo JBIC sau chuyến thăm của lãnh đạo Ngân hàng tại Hà Nội vào tháng 10/2026, đồng thời nhấn mạnh cuộc gặp mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp dưới khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Nhìn lại chặng đường hợp tác, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của JBIC vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với lãnh đạo cấp cao của JBIC và Daiwa
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và ông Maeda Tadashi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị JBIC. Ảnh: Quốc Phi

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về xu hướng chuyển dịch năng lượng và các nỗ lực hợp tác nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò chủ động của Chính phủ Nhật Bản và cá nhân JBIC trong việc thúc đẩy “Cộng đồng Phát thải Ròng bằng không Châu Á” (AZEC) cũng như sáng kiến “Đối tác tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng và tài nguyên châu Á” (POWERR Asia).

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động, các sáng kiến này mang ý nghĩa thiết thực giúp nâng cao năng lực thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Bộ trưởng đề nghị JBIC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam và các đối tác Nhật Bản để thiết kế các cơ chế tài chính linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn, qua đó thúc đẩy các dự án hạ tầng, năng lượng mang tính đột phá và lan tỏa cao tại Việt Nam.

Trao đổi về định hướng phát triển trong thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026–2030. Điều này đặt ra nhu cầu rất lớn về huy động nguồn lực dài hạn để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam xác định phát triển thị trường vốn trong nước phải gắn liền với việc mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn từ thị trường tài chính quốc tế.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao vị thế của JBIC - một định chế tài chính quốc tế hàng đầu và mong muốn JBIC tiếp tục đồng hành, chia sẻ thông lệ quốc tế, hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường tài chính hiện đại, minh bạch. Qua đó, Bộ trưởng đề nghị JBIC tiếp tục tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về công tác huy động vốn trên thị trường vốn toàn cầu, giúp Việt Nam đa dạng hóa kênh huy động, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Bộ trưởng cũng đề nghị JBIC phát huy vai trò cầu nối, cung cấp thông tin về xu hướng của các nhà đầu tư Nhật Bản và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách thu hút đầu tư mang tính cạnh tranh cao.

Bộ trưởng kỳ vọng JBIC sẽ phối hợp thúc đẩy dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam, ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng xanh, hạ tầng thông minh, chất bán dẫn và điện tử công nghệ cao; các dự án có tính lan tỏa, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu. Đồng thời, mong muốn JBIC hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với lãnh đạo cấp cao của JBIC và Daiwa
Quang cảnh buổi hội đàm song phương giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam với lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Ảnh: Quốc Phi

Về phía JBIC, Chủ tịch Maeda Tadashi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm và tạo điều kiện của Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt và thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển phồn vinh của hai quốc gia.

Đức Minh
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