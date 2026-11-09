Tài chính

Bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng kinh tế - xã hội có biến động

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
15:13 | 09/11/2026
(TBTCO) - Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, trong đó bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.
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Chiều ngày 9/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, với tổng số chi 2.364.411 tỷ đồng.

Bổ sung hơn 720.000 tỷ đồng cho ngân sách địa phương

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách trung ương năm 2027 là 1.775.593 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng. Trong đó, dự toán 408.747 tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương và 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng kinh tế - xã hội có biến động
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 được thông qua với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Ảnh: Đức Thanh

Quốc hội quyết định phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 theo các phụ lục kèm theo Nghị quyết, trong đó quy định dự toán chi cho từng bộ, cơ quan trung ương theo từng nhiệm vụ chi; dự toán chi đầu tư phát triển cho từng bộ, cơ quan trung ương; số bổ sung cân đối, số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương.

Trong đó, bố trí dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán. Chính phủ được giao chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bảo lưu tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Kết luận số 83-KL/TW; nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Dự toán cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Trung ương Đảng được bố trí theo Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026 của Chính phủ.

Bố trí 85% nguồn thu xử phạt giao thông đường bộ cho Bộ Công an

Nghị quyết cũng quy định bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế tương ứng với nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025. Cụ thể, bố trí cho Bộ Công an 5.752,6 tỷ đồng, tương ứng 85%; bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 1.015,1 tỷ đồng, tương ứng 15%, để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngoài ra, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, sau khi trừ chi phí tổ chức thu, nộp ngân sách trung ương 100%. Việc bố trí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương gồm 5.215 tỷ đồng, tương ứng với 35% số thu, để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương; và 5.950 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại để thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng kinh tế - xã hội có biến động
Toàn cảnh phiên họp chiểu 9/11. Ảnh: Đức Thanh

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định.

Theo đó, bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; hoàn trả vốn ứng trước nếu có; bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật; bố trí vốn cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng khác theo quyết định của Chính phủ hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên, số vốn còn lại được bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật, bảo đảm bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Sau khi được giao kế hoạch đầu tư công năm 2027, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải rà soát, bảo đảm phân bổ chi tiết cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, hạn chế việc xây dựng trụ sở, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội đối với các dự án đầu tư công theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26/2026/QH16 của Quốc hội.

Nghị quyết giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết, trong đó chi thường xuyên theo từng lĩnh vực chi ngân sách nhà nước theo các báo cáo của Chính phủ.

Không phát sinh chính sách thu mới tạo sức ép cho người nộp thuế

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng kinh tế - xã hội có biến động
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Đức Thanh

Giải trình về ý kiến đề nghị khắc phục tình trạng xây dựng dự toán không sát, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết dự toán thu năm 2027 được xây dựng trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những biến động rất khó lường.

Việc xây dựng dự toán bám sát các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các quy định của pháp luật về thu và quản lý thu ngân sách nhà nước, với mức tăng khoảng 9,1% so với năm 2026, “không có yếu tố phát sinh các chính sách thu mới tạo ra sức ép cho doanh nghiệp và người nộp thuế”, Bộ trưởng nêu rõ.

Đối với dự toán thu tiền sử dụng đất, Chính phủ nhận thấy, đúng như ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội, khoản thu này có tính bất định từ tác động của khó khăn thị trường hiện nay.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Nghị quyết đã quy định nguyên tắc việc triển khai thực hiện các dự án từ nguồn thu này phải phù hợp với tiến độ thu thực tế, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải, dở dang.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát các nguồn thu, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn thu từ đất cũng như đẩy mạnh các nguồn thu khác, nhất là các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, bảo đảm cơ cấu thu ngày càng bền vững hơn./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
phân bổ ngân sách ngân sách trung ương dự phòng ngân sách trung ương

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