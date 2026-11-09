Ngân hàng - Bảo hiểm

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026

15:28 | 09/11/2026
(TBTCO) - Ngày 05/11/2026, Hội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2026 (Visa Vietnam Client Forum 2026) đã diễn ra tại Huế. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được trao tặng 7 giải thưởng quan trọng ghi nhận nỗ lực và thành tựu nổi bật trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán số và phát triển bền vững.
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Việc nhiều năm liên tiếp được Visa vinh danh tại các hạng mục quan trọng, không chỉ khẳng định vị thế của Vietcombank trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam mà còn ghi nhận những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tiên phong kiến tạo hệ sinh thái tài chính xanh, số và bền vững.

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026

Các hạng mục Vietcombank được vinh danh năm 2026 bao gồm:

Sustainability Impact Partner - Đối tác Đồng Hành Vì Phát Triển Bền vững;

Leadership in Commercial Payment Volume - Ngân hàng Dẫn đầu Doanh số Thanh toán thẻ Doanh nghiệp

Leadership in Merchant Sales Volume & Acceptance Solutions - Ngân hàng dẫn đầu Doanh số thanh toán & Giải pháp chấp nhận thanh toán

Leadership in Mobile Pays Penetration - Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng Mobile Pay

ESG Product Innovation - Ngân hàng Đổi mới sản phẩm hướng tới phát triển bền vững ESG

Leadership in Consumer Debit Payment Volume - Ngân hàng Dẫn đầu Doanh số Thanh toán Thẻ Ghi nợ Cá nhân

Leadership in Payment Volume & Cross-Border Volume - Ngân hàng Dẫn đầu Tổng Doanh số Thanh toán và Giao dịch Xuyên biên giới

Các giải thưởng trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, từ thanh toán thẻ cá nhân, thẻ doanh nghiệp, thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toán di động đến giao dịch xuyên biên giới và phát triển sản phẩm gắn với các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Đặc biệt, việc được vinh danh đồng thời ở các hạng mục dẫn đầu về doanh số thanh toán và đổi mới sản phẩm hướng tới phát triển bền vững cho thấy định hướng phát triển toàn diện của Vietcombank: vừa củng cố vị thế trên thị trường thanh toán, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra những giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Tiên phong đổi mới sản phẩm, lan tỏa giá trị phát triển bền vững

Với định hướng gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị (ESG), Vietcombank không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trong năm 2026, Vietcombank tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến kết hợp công nghệ thanh toán với những giá trị thiết thực cho cộng đồng, từ thúc đẩy giao thông xanh, phát triển các giải pháp thanh toán thân thiện với môi trường đến lan tỏa bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống của Việt Nam.

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026

Trước đó, thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro - MeGO đã được vinh danh Giải Vàng - Gold Stevie® Award 2026, giải cao nhất tại hạng mục “Sản phẩm hoặc Dịch vụ hướng tới Phát triển bền vững” của The International Business Awards® - giải thưởng kinh doanh quốc tế thuộc hệ thống Stevie Awards danh giá. Thành tích này cho thấy Vietcombank không ngừng tiên phong trong việc phát triển các giải pháp ngân hàng hiện đại, toàn diện và bền vững, từng bước đưa mục tiêu phát triển bền vững từ định hướng chiến lược trở thành trải nghiệm cụ thể, gần gũi với mỗi khách hàng.

Thông qua việc tích hợp các yếu tố ESG vào quá trình phát triển sản phẩm và hợp tác với các đối tác, Vietcombank từng bước đưa những giá trị bền vững đến gần hơn với khách hàng, khuyến khích lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của đất nước.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, số hóa trải nghiệm thanh toán

Kiên định với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, Vietcombank đã không ngừng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và số hóa toàn diện hành trình trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng đa dạng của khách hàng.

Ngân hàng liên tục và tiên phong phát triển các phương thức thanh toán hiện đại, mở rộng tiện ích thanh toán trên thiết bị di động. Bên cạnh đó, Vietcombank không ngừng phát triển giải pháp thanh toán xuyên biên giới và gia tăng trải nghiệm chi tiêu toàn cầu bao gồm cả thanh toán trực tiếp và thanh toán ecom.

Những nỗ lực này góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán số hiện đại, liền mạch, khẳng định vai trò tiên phong của Vietcombank trong thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026
Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Hồng Thanh - Phó Trưởng Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ (bên phải) nhận giải thưởng “Sustainability Impact Partner - Đối tác Đồng Hành Vì Phát Triển Bền vững 2026” từ đại diện Visa

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026
Đại diện Vietcombank, ông Trần Văn Thành - Phó Trưởng Phòng Phát triển Kênh số và Đối tác (bên phải) nhận giải thưởng “Leadership in Commercial Payment Volume - Ngân hàng Dẫn đầu Doanh số Thanh toán thẻ Doanh nghiệp 2026” từ đại diện Visa

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026
Đại diện Vietcombank, ông Trần Văn Thành - Phó Trưởng Phòng Phát triển Kênh số và Đối tác (bên phải) nhận giải thưởng “Leadership in Merchant Sales Volume & Acceptance Solutions - Ngân hàng dẫn đầu Doanh số thanh toán & Giải pháp chấp nhận thanh toán 2026” từ đại diện Visa

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026
Đại diện Vietcombank, ông Trần Văn Thành - Phó Trưởng Phòng Phát triển Kênh số và Đối tác (bên phải) nhận giải thưởng “Leadership in Mobile Pays Penetration - Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng Mobile Pay 2026” từ đại diện Visa

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026
Đại diện Vietcombank, bà Trần Thị Hạnh - Trưởng phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ (bên phải) nhận giải thưởng “ESG Product Innovation - Ngân hàng Đổi mới sản phẩm hướng tới phát triển bền vững ESG 2026” từ đại diện Visa

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026
Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Hồng Thanh - Phó Trưởng Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ (bên phải) nhận giải thưởng “Leadership in Consumer Debit Payment Volume - Ngân hàng Dẫn đầu Doanh số Thanh toán Thẻ Ghi nợ Cá nhân” từ đại diện Visa

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026
Các đại diện Vietcombank nhận giải thưởng “Leadership in Payment Volume & Cross-Border Volume - Ngân hàng Dẫn đầu Tổng Doanh số Thanh toán và Giao dịch Xuyên biên giới” từ đại diện Visa

Khẳng định quy mô và vị thế dẫn đầu trên thị trường thanh toán

Phát huy lợi thế về quy mô hoạt động, mạng lưới khách hàng rộng lớn và nền tảng hạ tầng thanh toán hiện đại, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thẻ và thanh toán tại Việt Nam.

Ngân hàng không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đồng thời phát triển các giải pháp thanh toán và quản lý chi tiêu, quản lý tài chính phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng phân khúc khách hàng, bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Trong hoạt động chấp nhận thanh toán, Vietcombank đẩy mạnh triển khai các giải pháp tích hợp dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Với hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ toàn diện cùng mạng lưới đối tác rộng khắp, Vietcombank tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và tổ chức, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường thanh toán Việt Nam.

Hồng Dung
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Vietcombank nhận giải thưởng Visa 2026 ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam Hệ sinh thái tài chính xanh Vietcombank

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Cập nhật: 09/11/2026 16:30

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Cập nhật: 09/11/2026 16:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30