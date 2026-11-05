Ngày 3/11/2026, SHB – một trong những ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu Việt Nam – và Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện tuyến đầu với bề dày hơn một thế kỷ phát triển, chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, chuyển đổi số, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi đơn vị, hai bên sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

Kết nối giải pháp tài chính số với hoạt động khám, chữa bệnh

Theo thỏa thuận, SHB và Bệnh viện Bạch Mai sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các dịch vụ tài chính – ngân hàng phù hợp với nhu cầu hoạt động của bệnh viện và các đơn vị trực thuộc, bao gồm tài khoản thanh toán, thu hộ viện phí, chi trả lương và quản lý dòng tiền.

SHB hợp tác cùng Bệnh viện Bạch Mai, kết nối nguồn lực tài chính và y tế

Một trong những trọng tâm hợp tác là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các giải pháp như mã QR động, thiết bị POS thông minh, kiosk tự phục vụ và thanh toán trực tuyến. Việc tích hợp các phương thức thanh toán số tại những khâu phù hợp trong quy trình khám, chữa bệnh được kỳ vọng sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian chờ thanh toán, đồng thời hỗ trợ bệnh viện quản lý và đối soát các khoản thu hiệu quả hơn.

SHB và Bệnh viện Bạch Mai hợp tác toàn diện

SHB cũng sẽ phối hợp khảo sát, tư vấn các phương án chuyển đổi số phục vụ quản trị tài chính và hoạt động thanh toán. Đối với hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, hai bên sẽ nghiên cứu các phương án hỗ trợ, tài trợ phù hợp với nhu cầu thực tế, nguồn lực và quy định áp dụng.

Đối với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và người lao động, SHB dự kiến cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cùng chính sách ưu đãi phù hợp. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu khả năng phát triển thẻ tín dụng đồng thương hiệu trong thời điểm phù hợp.

Phát huy thế mạnh chuyên môn, chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Bên cạnh lĩnh vực tài chính – ngân hàng, thỏa thuận còn mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Phát huy thế mạnh chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai dự kiến phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản cho cán bộ, nhân viên SHB và người thân; đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ y tế…

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, SHB và Bệnh viện Bạch Mai hướng tới phối hợp hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, thông qua các chương trình hỗ trợ viện phí, thuốc và vật tư y tế. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí tại vùng sâu, vùng xa và tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo nhu cầu, nguồn lực và điều kiện triển khai thực tế.

Thông qua những chương trình hợp tác cụ thể, SHB và Bệnh viện Bạch Mai hướng tới nâng cao hiệu quả, cải thiện trải nghiệm người bệnh và mở rộng giá trị chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thông qua những chương trình hợp tác cụ thể, SHB và Bệnh viện Bạch Mai hướng tới nâng cao hiệu quả, cải thiện trải nghiệm người bệnh và mở rộng giá trị chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB, đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Bạch Mai trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bày tỏ kỳ vọng về hiệu quả hợp tác giữa hai đơn vị.

“Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng uy tín, năng lực chuyên môn và tinh thần đổi mới của Bệnh viện Bạch Mai, cùng cam kết đồng hành và trách nhiệm của SHB, thỏa thuận hợp tác hôm nay sẽ được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực, hiệu quả. Qua đó, hai bên không chỉ tăng cường gắn kết trong hoạt động của mỗi đơn vị, mà còn cùng góp sức vào mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng”, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ.

Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, hiện thực hóa định vị ngân hàng thế hệ mới

Vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi toàn diện, lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm, chú trọng phát triển các giải pháp tài chính số đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng, trong đó có các đơn vị thuộc khu vực công.

Đến nay, hàng trăm trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đã sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của SHB. Trong lĩnh vực y tế, Ngân hàng đã hợp tác với nhiều cơ sở khám, chữa bệnh như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức…

Thông qua các giải pháp thanh toán tích hợp với hệ thống quản lý, SHB hỗ trợ các đơn vị hiện đại hóa quy trình thu, chi, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và chất lượng phục vụ. Năm 2025, SHB được FinanceAsia vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất cho khách hàng khu vực công” tại Việt Nam, ghi nhận năng lực cung cấp giải pháp tài chính cho các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công.

Song hành với hoạt động kinh doanh, SHB luôn đồng hành kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới người dân và cộng đồng, qua các chương trình an sinh xã hội, giáo dục và y tế. Trong giai đoạn Covid-19, SHB và các thành viên trong hệ sinh thái hỗ trợ bệnh viện Bạch Mai về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chia sẻ với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thỏa thuận với Bệnh viện Bạch Mai tiếp nối và cụ thể hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” của SHB, trong đó năng lực tài chính, công nghệ và khả năng kết nối nguồn lực được phát huy để đồng hành cùng các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và đời sống xã hội.

Thông qua những chương trình hợp tác cụ thể, SHB và Bệnh viện Bạch Mai hướng tới nâng cao hiệu quả, cải thiện trải nghiệm người bệnh và mở rộng giá trị chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước./.