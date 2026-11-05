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Phát huy vai trò bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong bảo đảm an toàn giao thông

16:02 | 05/11/2026
(TBTCO) - Đơn giản hóa thủ tục bồi thường, tăng cường liên thông dữ liệu và đổi mới truyền thông..., là những giải pháp được đề xuất tại Hội thảo khoa học cấp Bộ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, tổ chức mới đây tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
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Phát huy vai trò bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong bảo đảm an toàn giao thông
Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo có chủ đề “Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, do Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức.

Thiếu tướng, TS. Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đồng chủ trì hội thảo. Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng công an, chuyên gia pháp luật, nhà khoa học, hiệp hội và doanh nghiệp bảo hiểm.

Với 71 bài tham luận gửi tới, hội thảo tập trung trao đổi về cơ sở lý luận, thực tiễn triển khai và các kiến nghị hoàn thiện chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, gắn với bảo vệ người bị thiệt hại và bảo đảm an toàn giao thông.

Các ý kiến nhấn mạnh, tai nạn giao thông có thể để lại gánh nặng lâu dài cho người bị nạn và gia đình, từ chi phí điều trị đến suy giảm khả năng lao động, mất nguồn thu nhập. Bên cạnh các giải pháp phòng ngừa, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là công cụ tài chính góp phần chia sẻ rủi ro, bảo vệ bên thứ ba khi phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, việc triển khai chính sách vẫn còn khó khăn. Tình trạng mua bảo hiểm chủ yếu để đáp ứng yêu cầu kiểm tra còn tồn tại; một bộ phận người dân chưa hiểu đầy đủ về phạm vi bảo hiểm, quyền lợi và thủ tục yêu cầu bồi thường. Những vướng mắc, chậm trễ trong giải quyết bồi thường ở một số trường hợp cũng ảnh hưởng đến niềm tin đối với chính sách.

Từ góc độ pháp lý, TS. Lê Thanh Phong - Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho rằng, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn giải quyết tranh chấp cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện, bảo đảm thống nhất trong áp dụng pháp luật, hài hòa lợi ích giữa chủ xe, doanh nghiệp bảo hiểm và người bị thiệt hại.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện, các đại biểu đề xuất đơn giản hóa quy trình bồi thường, tăng cường ứng dụng công nghệ, liên thông dữ liệu và nâng cao trách nhiệm phục vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Công tác truyền thông cần chú trọng giải thích cụ thể quyền lợi, trách nhiệm và ý nghĩa xã hội của bảo hiểm, giúp người dân hiểu và chủ động thực hiện quyền lợi khi xảy ra tai nạn.

Trong tham luận gửi hội thảo, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân đề xuất đổi mới truyền thông theo hướng lấy người dân làm trung tâm, phát huy báo chí đa nền tảng và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, báo chí với doanh nghiệp bảo hiểm.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng, TS. Chử Văn Dũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thường, phát huy nguồn lực bảo hiểm trong hỗ trợ nạn nhân và phòng ngừa tai nạn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và đổi mới tuyên truyền nhằm đưa chính sách phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, tổng kết thực tiễn mà còn góp phần định hướng những giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách trong thời gian tới. Khi các quy định pháp luật được hoàn thiện, thủ tục bồi thường thuận tiện hơn và quyền lợi người dân được đặt ở vị trí trung tâm, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn giá trị bảo vệ, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bảo đảm an sinh xã hội./.

H.C
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