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Tỷ giá USD hôm nay 4/11: USD suy yếu, Úc tăng lãi suất lên 4,85% và Anh dự kiến thắt chặt

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:53 | 04/11/2026
(TBTCO) - Sáng 4/11, tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng, xuống 25.627 đồng; chỉ số DXY giảm 0,5% còn 101,38 điểm. Thị trường ngoại hối biến động trước tín hiệu chính sách từ các ngân hàng trung ương. Đô la Úc suy yếu dù Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất lên 4,85%, trong khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) được dự báo nâng lãi suất lên 4% vào ngày 5/11.
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Thị trường trong nước

Sáng 4/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.627 đồng, giảm 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.345,65 - 26.908,35 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.100 - 26.150 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 4/11 ghi nhận diễn biến phân hóa. Trong khi USD và CNY giảm giá, EUR và GBP đồng loạt tăng mạnh ở cả hai chiều giao dịch.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức mua vào - bán ra lần lượt là 25.550 - 25.960 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.575 - 25.955 VND/USD, cùng giảm 15 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 4/11 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 4/11: USD suy yếu, Úc tăng lãi suất lên 4,85% và Anh dự kiến thắt chặt
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái chiều với USD, tỷ giá EUR đồng loạt tăng mạnh tại hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.168,52 - 29.654,50 VND/EUR, tăng lần lượt 74,46 đồng và 78,41 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR tăng 89 đồng ở chiều mua vào và 97 đồng ở chiều bán ra, lên tương ứng 28.354 - 29.728 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,5% xuống 101,38 điểm.

Thị trường ngoại hối đang phản ứng không chỉ với quyết định tăng hay giữ nguyên lãi suất của các ngân hàng trung ương, mà còn với mức độ thắt chặt chính sách so với kỳ vọng trước đó.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% - 4% tại cuộc họp ngày 28/10, dù có hai thành viên ủng hộ phương án tăng thêm 25 điểm cơ bản. Diễn biến này cho thấy quan điểm về mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn còn khác biệt trong nội bộ Fed.

Đồng đô la Úc (AUD) chịu áp lực giảm giá trong phiên giao dịch mất 0,45% xuống gần 0,6965 USD/AUD, trở thành một trong những đồng tiền có diễn biến kém tích cực nhất so với các đồng tiền chủ chốt.

Đáng chú ý, AUD suy yếu ngay cả khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, lên 4,85%. Nguyên nhân là quyết định này đã được thị trường dự báo từ trước, trong khi những tín hiệu chính sách đi kèm lại mang tính ôn hòa hơn kỳ vọng, làm giảm khả năng RBA tiếp tục mạnh tay thắt chặt tiền tệ.

Theo các nhà phân tích tại Tập đoàn ING (Hà Lan), kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống cho thấy sự đồng thuận trong nội bộ RBA chưa thực sự cao. Vì vậy, quyết định nâng lãi suất không đủ tạo động lực hỗ trợ AUD, khi nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào triển vọng chính sách trong thời gian tới.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, từ 3,75% lên 4% tại cuộc họp ngày 5/11. Có tới 27 trong số 30 tổ chức nghiên cứu dự báo BoE sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp này, phần lớn kỳ vọng ngân hàng tiếp tục tăng thêm một lần vào tháng 2/2027, đưa lãi suất lên 4,25%. Trong bối cảnh đó, đồng bảng Anh duy trì tương đối vững, với tỷ giá GBP/USD giao dịch trên ngưỡng 1,34.

Triển vọng lãi suất tại Anh còn chịu tác động đáng kể từ giá năng lượng. Giá dầu Brent giảm về gần 104 USD/thùng trước những thông tin về khả năng đạt tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, dù phía Iran cho biết chưa có diễn biến mới.

Trước đó, giá xăng và dầu diesel là những yếu tố chính đẩy lạm phát tại Anh lên 3,5% trong tháng 9. Do đó, nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt, áp lực lạm phát có thể giảm bớt, qua đó làm suy yếu lập luận ủng hộ việc BoE tiếp tục tăng lãi suất./.

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ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30