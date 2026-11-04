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Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp đà tăng

06:19 | 04/11/2026
Giá cao su hôm nay (4/11) trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp đà tăng. Cụ thể, giá trên sàn TOCOM tăng 0,26 - 0,89%; sàn SHFE tăng 0,59 - 0,68%; sàn SGX tăng 0,73 - 1,02%. Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục không có biến động.
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Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp đà tăng
Giá cao su thế giới hôm nay tiếp đà tăng.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 447 Yên/kg, tăng 0,89%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 426,50 Yên/kg, tăng 0,26%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 2,05 Baht (2,12%) xuống mức 94,76 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở 18.650 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,59%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.310 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,68%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 248,20 Cent/kg, tăng 0,73%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 247,60 Cent/kg, tăng 1,02%.

Thị trường cao su thế giới bước vào những phiên giao dịch đầu tháng 11 với xu hướng tăng ở các sàn giao dịch chính tại châu Á.

Trong ngắn hạn, giá cao su thế giới có khả năng tiếp tục dao động với biên độ khác nhau giữa các sàn, phụ thuộc vào nhu cầu nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe, hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc và nguồn cung cao su tự nhiên từ các nước Đông Nam Á.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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