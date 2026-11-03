Ngân hàng - Bảo hiểm

Bảo hiểm BSH "đảo chiều" lợi nhuận sau 9 tháng, sớm vượt kế hoạch năm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
20:04 | 03/11/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, Bảo hiểm BSH lãi trước thuế 61,9 tỷ đồng, đảo chiều so với cùng kỳ, hoàn thành 126% kế hoạch. Dù phí bảo hiểm gốc giảm, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm vẫn gấp hơn 5,3 lần, đạt kỷ lục 114,4 tỷ đồng. Danh mục đầu tư tài chính gần 2.200 tỷ đồng tiếp tục đóng góp vào nguồn thu.
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Theo báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng năm 2026 vừa công bố, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (Bảo hiểm BSH - mã CK: BHI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 61,9 tỷ đồng, đảo chiều tích cực so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng mức cải thiện 75,3 tỷ đồng và hoàn thành 126% kế hoạch.

Bảo hiểm BSH
Bảo hiểm BSH “đảo chiều” lợi nhuận sau 9 tháng, sớm vượt kế hoạch năm. Ảnh tư liệu.

Theo đó, phí bảo hiểm gốc của BSH đạt 745,4 tỷ đồng, giảm 65,7%; trong khi phí nhận tái bảo hiểm tăng mạnh lên 867,1 tỷ đồng, gấp khoảng 14,5 lần cùng kỳ, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu doanh thu.

Dù doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (đã bao gồm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm) giảm 13,7%, còn 1.737,6 tỷ đồng, BSH vẫn cải thiện đáng kể lợi nhuận nhờ chi phí giảm nhanh hơn doanh thu.

Cụ thể, chi bồi thường đạt 1.047,2 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi tính khoản thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm 242,5 tỷ đồng và biến động các khoản dự phòng, tổng chi bồi thường bảo hiểm giảm 15,5%, còn 777,1 tỷ đồng. Mức giảm này một phần đến từ nền so sánh cao của quý III/2025, khi thiên tai gây thiệt hại lớn, làm gia tăng chi phí bồi thường trong kỳ.

Tính chung tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 18,5%, còn 1.623,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BSH đạt 114,4 tỷ đồng, gấp hơn 5,3 lần cùng kỳ và ở mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Dù lợi nhuận gộp hoạt động tài chính giảm còn 83,2 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm trong quý III, kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn là động lực chính giúp BSH cải thiện lợi nhuận sau 9 tháng năm 2026.

Cùng với việc chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,8%, xuống 133,2 tỷ đồng, BSH đã chuyển từ sang lãi trước thuế 61,9 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2026.

Trước đó, lãnh đạo BSH từng nhấn mạnh định hướng củng cố nội lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro, cùng việc triển khai đồng bộ các giải pháp tinh gọn bộ máy, rà soát và tối ưu danh mục sản phẩm.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Về danh mục đầu tư, tính đến cuối tháng 9/2026, giá trị thuần các khoản đầu tư tài chính của BSH đạt 2.188,3 tỷ đồng, giảm 17,5% so với đầu năm.

Trong đó, danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 1.416,3 tỷ đồng, giảm 21,7%, gồm đầu tư ngắn hạn 871,7 tỷ đồng, giảm 51% và đầu tư dài hạn 544,6 tỷ đồng, tăng gấp hơn 17 lần so với đầu năm, đều là tiền gửi.

Bên cạnh đó, BSH ghi nhận 741,5 tỷ đồng ủy thác đầu tư, tăng 5,2%; khoản đầu tư vào đơn vị khác giữ nguyên ở mức 30 tỷ đồng.

Hiện BSH có công ty con là Công ty TNHH Bảo hiểm Champa, hoạt động tại Lào. Theo số liệu được BSH cung cấp, doanh nghiệp này có tổng tài sản hơn 226 tỷ đồng, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 50 tỷ đồng và ghi nhận lợi nhuận gần 22 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, thông tin từ BSH cho thấy, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và tối ưu hóa quy trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Trong đó, doanh nghiệp hợp tác với Bizfly VCCorp, VNPT-Media triển khai các giải pháp công nghệ, từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu khách hàng tập trung, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thông qua các chương trình chuyển đổi số đang triển khai, BSH hướng tới xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm số, giúp khách hàng tiếp cận, quản lý và sử dụng dịch vụ thuận tiện, đồng bộ hơn trên các kênh giao dịch./.

Ánh Tuyết
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bảo hiểm bảo hiểm bsh cổ phiếu BHI Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội bảo hiểm phi nhân thọ tái bảo hiểm kết quả kinh doanh Bảo hiểm BSH

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