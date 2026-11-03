Chứng khoán ngày 3/11: VN-Index nối dài đà giảm, lùi dưới mốc 1.700 điểm

VN-Index giảm hơn 11 điểm

Sau phiên giảm mạnh với thanh khoản gia tăng khá tiêu cực, áp lực cung gia tăng mạnh. VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm mặc dù mức độ phân hóa tích cực hơn. VN-Index phục hồi nhẹ trong phiên sáng với thanh khoản giảm. Sau đó chịu áp lực điều chỉnh trong phiên chiều.

Kết phiên, VN-Index giảm 11,10 điểm (-0,65%) về mức 1.699,62 điểm, quanh hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 3/11

Mặc dù thị trường giảm điểm, nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 135 mã giảm giá, 72 mã giữ giá tham chiếu và 152 mã tăng giá.

Chỉ số kết phiên ở ngưỡng giá đỏ, tuy nhiên, độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh khi có 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thép, cao su và nhựa là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, bất động sản và dầu khí là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 có diễn biến tích cực hơn khi tăng +2,19 điểm, lên mức 1.815,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 14 mã tăng giá, 11 mã giảm giá và 5 mã giữ giá.

Nhịp độ giao dịch của thị trường kém sôi động trở lại khi khối lượng khớp lệnh ở mức thấp hơn (-17%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 624 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 12.939 tỷ đồng giảm -30% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,87 điểm, lên mức 251,42 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,1 điểm, lên mức 122,05 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -502 tỷ đồng. Trong đó, MBB (-255 tỷ đồng), VCB (-219 tỷ đồng), VIC (-114 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (+227 tỷ đồng), SHB (+125 tỷ đồng) và VHM (+119 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng.

Dòng tiền chọn lọc, nhóm thép khởi sắc

Dù VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp, diễn biến tại nhiều nhóm cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu tích cực hơn. Biên độ giảm của chỉ số thu hẹp đáng kể so với phiên trước, trong khi số mã tăng giá nhỉnh hơn số mã giảm. Một số cổ phiếu bước đầu tìm được điểm cân bằng, thậm chí phục hồi khá mạnh.

Áp lực lên chỉ số chủ yếu đến từ VIC khi cổ phiếu này giảm 3,31%. Nhóm dầu khí cũng điều chỉnh cùng chiều với giá dầu thế giới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có phần hạ nhiệt. Diễn biến của các cổ phiếu này khiến VN-Index chưa thể lấy lại sắc xanh và kết phiên dưới ngưỡng 1.700 điểm.

VN-Index chưa thể lấy lại sắc xanh và kết phiên dưới ngưỡng 1.700 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, thép và xây dựng là những nhóm nổi bật ngay từ đầu phiên. Các cổ phiếu HPG, DPG, HSG và NKG đều đóng cửa tăng trên 3%, cho thấy lực cầu chủ động tìm đến những nhóm ngành riêng lẻ, bất chấp áp lực điều chỉnh của chỉ số chung.

Đáng chú ý, nhóm thép ghi nhận sự đồng thuận khi toàn bộ cổ phiếu cùng tăng giá. HPG dẫn đầu với mức tăng 4,2%; HSG tăng gần 4%, lên 10.700 đồng/cổ phiếu. Sự phục hồi của nhóm này góp phần cải thiện diễn biến thị trường sau phiên bán mạnh đầu tuần.

Nhóm ngân hàng cũng có chuyển biến, dù mức độ phân hóa rõ nét. OCB tăng 4,4%, lên 10.600 đồng/cổ phiếu; MSB, STB và VIB cùng tăng hơn 2%. Tuy nhiên, sức ép vẫn hiện diện tại một số mã lớn. VPB giảm 1,6%, xuống 21.200 đồng/cổ phiếu, trong khi VCB, BID, TPB, HDB và ACB cũng đóng cửa dưới tham chiếu. Tại nhóm chứng khoán, sắc xanh xuất hiện nhiều hơn với các cổ phiếu như VCI, HCM và SSI.

Thanh khoản khớp lệnh giảm, thấp hơn khoảng 17% so với mức bình quân 20 phiên. Trong bối cảnh chỉ số tiếp tục điều chỉnh, việc số cổ phiếu tăng giá nhỉnh hơn cho thấy áp lực giảm đã bớt lan rộng. Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ xuất hiện dấu hiệu chững lại của đà điều chỉnh, nhiều mã lấy lại sắc xanh.

Các chuyên gia nhận định những chuyển biến này tạo cơ sở kỳ vọng thị trường tiếp tục tìm điểm cân bằng và tái tích lũy trong các phiên tới. Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn phân hóa giữa các nhóm ngành. Diễn biến của cổ phiếu vốn hóa lớn, khả năng duy trì lực cầu và mức độ lan tỏa của sắc xanh sẽ là những yếu tố cần theo dõi để đánh giá quá trình ổn định của thị trường./.