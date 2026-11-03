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Chứng khoán phái sinh ngày 3/11: Chênh lệch đồng loạt dương trong phiên VN30-Index hồi phục

Tùng Linh

Tùng Linh

17:54 | 03/11/2026
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đồng loạt duy trì chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở trong phiên 3/11. Tuy nhiên, đà hồi phục của VN30-Index còn khá mong manh trước áp lực giảm sâu từ VIC.
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Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.819,4 điểm, tăng 0,08% so với phiên trước. Chênh lệch dương đạt 3,80 điểm so với VN30, thu hẹp nhẹ từ mức 4,59 điểm của phiên liền trước. Ba hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn cũng duy trì chênh lệch dương, dao động từ 0,40 đến 1,60 điểm.

Toàn bộ bốn hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index cũng đóng cửa cao hơn chỉ số cơ sở, với mức chênh lệch dương từ 2,21 đến 6,81 điểm. Như vậy, toàn bộ 8 hợp đồng tương lai chỉ số đều duy trì chênh lệch dương, dù diễn biến giá giữa các kỳ hạn có sự phân hóa.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm sau phiên giao dịch sôi động đầu tuần. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai 41I1GB000 đạt 201.401 hợp đồng, giảm 12,1% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) cũng giảm 6,28%, xuống còn 32.265 hợp đồng, tương đương giảm 2.162 hợp đồng. Diễn biến này phản ánh hoạt động giao dịch chậm lại và quy mô vị thế nắm giữ thu hẹp sau phiên giảm mạnh ngày 2/11.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch có xu hướng giảm vị thế trong phiên, đồng thời nghiêng về khả năng VN30-Index phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GB000 vẫn suy yếu, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.850 điểm và hỗ trợ tâm lý quanh 1.800 điểm.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index tăng 2,19 điểm (+0,12%), đóng cửa tại 1.815,60 điểm, hồi phục nhẹ sau phiên mất hơn 41 điểm liền trước đó. Chỉ số cơ sở đã có thời điểm tăng lên gần 1.827 điểm trong buổi sáng, nhưng không duy trì được đà đi lên. Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN30-Index có lúc lùi về gần 1.805 điểm trước khi phục hồi vào cuối phiên.

Chứng khoán phái sinh ngày 3/11: Chênh lệch đồng loạt dương trong phiên VN30-Index hồi phục
Thị trường chứng khoán hồi phục sau phiên rơi sâu. Ảnh: Đức Thanh

Đà tăng của VN30-Index chủ yếu được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn. HPG đóng góp tích cực nhất với khoảng 3,9 điểm, tiếp đến là STB với hơn 1 điểm. Các mã TCX, MBB, FPT và VIB cũng góp phần nâng đỡ chỉ số, song mức đóng góp tương đối hạn chế.

Ở chiều ngược lại, VIC trở thành lực cản lớn nhất khi lấy đi gần 10 điểm của VN30, vượt xa mức tác động tiêu cực từ các cổ phiếu còn lại. BSR kéo giảm khoảng 4 điểm, trong khi VPB gây sức ép khoảng 1 điểm. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đạt 15,292 điểm, cao hơn đáng kể so với mức đóng góp tăng 6,769 điểm của nhóm dẫn đầu chiều tăng.

Sự phân hóa xuất hiện rõ nét trong rổ VN30. Dù một số cổ phiếu ngân hàng và thép phục hồi, áp lực giảm sâu tại VIC và BSR đã thu hẹp đáng kể mức tăng của chỉ số. Trên thị trường chung, VN-Index tiếp tục giảm 11,10 điểm (-0,65%), xuống 1.699,62 điểm, trái chiều với mức tăng nhẹ của VN30-Index, HNX-Index và UPCoM-Index./.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán phái sinh vn30-index

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