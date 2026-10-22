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Chứng khoán phái sinh ngày 22/10: Thanh khoản giảm mạnh, chờ đợi VN30-Index trước mốc 1.900 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

19:10 | 22/10/2026
(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục phục hồi với mức tăng hơn 12 điểm, nhờ lực kéo nổi bật từ nhóm cổ phiếu Vingroup và BSR. Tuy nhiên, thị trường phái sinh giao dịch thận trọng hơn khi hợp đồng chính chỉ tăng nhẹ, khiến chênh lệch dương thu hẹp.
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Thị trường chứng khoán cơ sở duy trì đà phục hồi trong phiên 22/10, đánh dấu phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của VN30. Kết phiên, chỉ số tăng 12,41 điểm (+0,66%), lên 1.892,98 điểm, tiến gần vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC với mức đóng góp gần 11,7 điểm vào VN30. BSR đứng thứ hai khi đóng góp khoảng 5,7 điểm, tiếp đến là VPL với gần 3,9 điểm. TCX và VHM cũng hỗ trợ đáng kể, lần lượt đóng góp khoảng 2,9 điểm và 2,5 điểm. Tổng mức đóng góp tăng của các cổ phiếu đạt 27,428 điểm.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm tương đối hạn chế. LPB, MWG, TCB, SSI, MBB và SSB là những cổ phiếu tác động tiêu cực, song tổng mức đóng góp giảm chỉ khoảng 2,544 điểm. Diễn biến này cho thấy lực kéo từ nhóm cổ phiếu lớn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nhịp phục hồi của VN30.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 11 (41I1GB000) kết phiên tại 1.894 điểm, tăng 0,11%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 0,66% của chỉ số cơ sở. Theo đó, chênh lệch dương thu hẹp còn 1,02 điểm. Các kỳ hạn còn lại đều ghi nhận chênh lệch âm so với VN30, dao động từ -0,08 đến -4,68 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản hợp đồng chính giảm mạnh 30,5% so với phiên trước, xuống còn 165.219 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) cũng giảm 4,28%, xuống 31.651 hợp đồng. Việc cả thanh khoản và OI cùng thu hẹp cho thấy hoạt động giao dịch và quy mô vị thế còn mở tại hợp đồng chính đều giảm, trong bối cảnh VN30 tiến gần vùng kháng cự quan trọng.

Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch có xu hướng giảm hoạt động giao dịch trong phiên và tiếp tục ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index hướng đến vùng kháng cự mạnh.

Như vậy, dù VN30-Index ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp, diễn biến trên thị trường phái sinh vẫn cho thấy sự thận trọng nhất định. Hợp đồng tương lai chính tăng chậm hơn chỉ số cơ sở, basis dương thu hẹp và thanh khoản giảm mạnh. Khả năng vượt vùng 1.900 điểm của VN30-Index sẽ là yếu tố đáng chú ý trong các phiên giao dịch tiếp theo./.

Tùng Linh
Từ khóa:
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