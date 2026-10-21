Ngân hàng - Bảo hiểm

OCB bổ nhiệm Tổng Giám đốc, kiện toàn bộ máy điều hành

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
17:02 | 21/10/2026
(TBTCO) - OCB vừa bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 26/10/2026, đồng thời giao ông Chris Shayan phụ trách chuyển đổi số và phát triển kinh doanh bán lẻ. Việc kiện toàn nhân sự cấp cao được kỳ vọng củng cố năng lực điều hành, tạo động lực tăng trưởng cho ngân hàng.
aa

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã Ck: OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 26/10/2026.

Ông Dương Đức Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

OCB bổ nhiệm Tổng Giám đốc, kiện toàn bộ máy điều hành
Ông Dương Đức Hùng

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Katholieke Universiteit Leuven (Bỉ).

Về quá trình công tác, ông Dương Đức Hùng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng Hong Leong từ năm 2018 đến nay. Trước đó, ông từng là thành viên Ban điều hành, Giám đốc Chuyển đổi tại Techcombank và Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ tại ANZ Việt Nam.

Với sự chuyên nghiệp, nền tảng sâu rộng về quản trị và điều hành, ông được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức thực thi và triển khai chiến lược của OCB.

Chia sẻ về lý do lựa chọn đồng hành cùng OCB, ông Dương Đức Hùng cho biết, OCB đã xây dựng được uy tín và nền tảng vững chắc trong 30 năm qua, đồng thời đang đứng trước cơ hội tăng trưởng vượt trội cho giai đoạn phát triển tiếp theo. “Với những trải nghiệm đã được tích lũy thời gian qua, tôi tin tưởng mình sẽ có những đóng góp tích cực, đồng hành cùng đội ngũ OCB hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra” - ông Hùng bày tỏ.

Cùng với việc kiện toàn nhân sự Ban điều hành, OCB bổ nhiệm ông Chris Shayan, người đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng từ ngày 1/6/2026, giữ chức Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ./.

Ánh Tuyết
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