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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 21/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, thế giới lùi về 4.132 USD/ounce

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:40 | 21/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, với vàng miếng giảm 200.000 - 500.000 đồng/lượng và vàng nhẫn giảm 200.000 - 1,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng mất gần 11 USD/ounce, lùi về 4.132 USD/ounce.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay lùi về 4.132 USD/ounce, giảm gần 11 USD so với mức 4.143 USD/ounce ghi nhận sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương gần 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 21/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, thế giới lùi về 4.132 USD/ounce
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến này nối tiếp phiên giao dịch cuối ngày hôm qua tại Mỹ, khi vàng giao ngay giảm còn bạc tăng. Theo Kitco, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống nhưng chưa đủ sức kéo vàng lên. Hoạt động trên thị trường nhà ở suy yếu cũng không làm dịu được những lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách. Căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz là một trong những yếu tố khiến thị trường thêm bất ổn.

Fed chưa phát tín hiệu mới trước cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10. Do đó, trước quyết định của ngân hàng trung ương này vào tuần tới, nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động và diễn biến kỳ vọng lạm phát. Nếu số liệu cho thấy việc làm và hoạt động kinh doanh giảm tốc, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong tháng 12 có thể hạ xuống. Lợi suất trái phiếu và đồng USD khi đó có thể suy yếu, tạo thêm lực hỗ trợ cho vàng.

Ở chiều ngược lại, nếu áp lực giá cả vẫn dai dẳng, triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Giá dầu thô và lợi suất trái phiếu giảm gần đây đã giúp hạ bớt một phần lo ngại về lạm phát và lãi suất, nhưng lực mua vàng vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng.

Theo Kitco, điều này cho thấy nhà đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào định hướng chính sách dài hạn của Fed; nhu cầu trú ẩn an toàn trong ngắn hạn chưa trở thành động lực chính của giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 20/10, giá vàng trong nước đồng loạt giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, kết phiên ở ngưỡng 139 - 142,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng giao dịch ngưỡng 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 139 - 142 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 137,7 - 141,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về mức 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
giá vàng trong nước giá vàng miếng giảm giá vàng nhẫn giảm Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chính sách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ căng thẳng eo biển Hormuz

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Cập nhật: 21/10/2026 08:30

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Cập nhật: 21/10/2026 08:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30