Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh 3.567 USD/ounce. Với tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, mức giá này tương đương gần 112 triệu đồng/lượng.

Sau đợt bán tháo mạnh, vàng đã duy trì trên ngưỡng 3.500 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy thị trường có dấu hiệu ổn định, nhưng chưa đủ để khẳng định giá đã tạo đáy. Triển vọng lãi suất của Mỹ vẫn là yếu tố chi phối xu hướng kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Kitco, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, đánh giá sự ổn định của giá vàng là tín hiệu tích cực ban đầu. Dù vậy, áp lực bán có chấm dứt hay chưa vẫn cần thêm thời gian để xác định.

Ông cho rằng diễn biến của đồng USD sẽ tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng. GDP quý III của Mỹ tăng 4,3%, cao hơn mức dự báo 3,5%, nhưng đồng USD vẫn chưa thể tăng thêm. Theo ông Razaqzada, điều này có thể cho thấy kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phần nào đã được phản ánh vào thị trường. Nếu đồng USD suy yếu trong ngắn hạn, vàng có thể nhận thêm hỗ trợ.

Trong những phiên cuối tuần, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Thị trường sẽ hướng sự chú ý sang báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4/12. Số liệu phù hợp hoặc cao hơn kỳ vọng có thể làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 1, qua đó gây sức ép lên vàng. Ngược lại, báo cáo yếu hơn dự báo có thể hỗ trợ giá phục hồi.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cũng nhận định đồng USD giảm khỏi mức cao nhất trong 22 tháng có thể đã góp phần nâng đỡ giá vàng và bạc. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường đang hạn chế do kỳ nghỉ lễ, vì vậy ông lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng khi đánh giá xu hướng từ những biến động ngắn hạn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 26/11, giá vàng trong nước tăng trở lại ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 400.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 134,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng kết phiên ngưỡng 128,5 - 134,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá, giá vàng nhẫn giao dịch ngưỡng 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng, giao dịch tại 128,8 - 132,8 triệu đồng/lượng.

SJC tăng 400.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên giao dịch ở ngưỡng 128,3 - 134,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 127 - 132,5 triệu đồng/lượng.