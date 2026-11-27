Nhận diện điểm đảo chiều của lãi suất

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (1996 - 2026) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) là doanh nghiệp duy nhất tổ chức hội thảo với chủ đề “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội”. Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS nhận định, lãi suất huy động hiện đã qua đỉnh, tuy nhiên, lãi suất cho vay mới vẫn ở mức tương đối cao.

Theo số liệu tổng hợp từ VPBankS, tại thời điểm cuối tháng 9/2026, lãi suất huy động bình quân đối với các giao dịch mới ở mức 6,46%/năm, trong khi lãi suất cho vay bình quân là 9,12%/năm, chênh lệch 2,66 điểm phần trăm. Lãi suất huy động có dấu hiệu điều chỉnh sau các biện pháp điều hành, nhưng chi phí cho vay vẫn ở mức cao khi nhu cầu vốn lớn và các áp lực lạm phát, tỷ giá chưa gi ảm rõ rệt.

Một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao là sự chênh lệch về cơ cấu kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và tín dụng. Thống kê tại 30 ngân hàng thương mại cho thấy, tỷ trọng tín dụng có kỳ hạn trên một năm chiếm 41,4%, trong khi tỷ trọng huy động cùng kỳ hạn chỉ đạt 19%.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế ngày càng lớn, ông Sơn kỳ vọng việc khơi thông các kênh huy động vốn qua thị trường cổ phiếu, trái phiếu sẽ góp phần thu hẹp chênh lệch kỳ hạn, giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện hạ nhiệt lãi suất.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát đang thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 5,09% so với cùng kỳ, trong đó giá nhóm giao thông tăng 15,6%. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là tốc độ tăng của lạm phát cơ bản đã chậm dần, trong khi giá dầu Brent ghi nhận chuỗi giảm 5 tuần liên tiếp.

Để xác nhận mặt bằng lãi suất bước vào xu hướng đảo chiều, chuyên gia từ VPBankS đưa ra 5 nhóm chỉ báo với các ngưỡng định lượng cụ thể. Đầu tiên là giá dầu. Tín hiệu xác nhận là việc giá dầu Brent giảm xuống dưới 90 USD/thùng trong hai tháng liên tiếp. Triển vọng dư cung dầu mỏ trong năm 2027 được kỳ vọng sẽ giúp giải tỏa áp lực lạm phát từ chi phí năng lượng.

Cùng đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ giảm xuống dưới 2,8% và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống dưới 4,5%. Thứ ba, CPI của Việt Nam giảm xuống dưới 4,5% và lạm phát cơ bản dưới 4% trong ba tháng liên tiếp. Thứ tư, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng giảm xuống dưới 6%/năm, duy trì ổn định qua thời điểm cuối quý. Trong tháng 10/2026, lãi suất hai kỳ hạn này lần lượt ở mức 7,56% và 8%/năm.

Ngoài ra, theo ông Sơn, một chỉ báo quan trọng khác là việc lãi suất huy động niêm yết kỳ hạn 12 tháng tại nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn tiếp tục giảm, không chỉ xuất phát từ yêu cầu điều hành mà còn được củng cố bởi sự hạ nhiệt của lạm phát và lãi suất liên ngân hàng.

Định giá hấp dẫn chờ chất xúc tác từ lãi suất

Lãi suất cho vay hạ, định giá được kỳ vọng sẽ phục hồi - Nguồn: FiinX , VPBankS

Trong kịch bản cơ sở, VPBankS dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12/2026, sau đó duy trì mặt bằng lãi suất trong năm 2027. Cùng với xu hướng giảm của giá dầu, lãi suất huy động tại Việt Nam có thể bắt đầu giảm từ quý II - III/2027 và lãi suất cho vay hạ nhiệt từ quý III - IV/2027.

Trong kịch bản tích cực hơn, nếu giá dầu Brent giảm xuống dưới 80 USD/thùng ngay từ quý I/2027 và Fed chuyển sang giảm lãi suất trong nửa cuối năm, lãi suất cho vay trong nước có thể bắt đầu giảm từ quý II/2027. Ngược lại, nếu áp lực giá dầu kéo dài và Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, lãi suất trong nước có thể chưa giảm trong năm tới.

Theo ông Sơn, mặc dù thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng rõ rệt từ xu hướng tăng lãi suất và lạm phát trong năm 2026, điểm tích cực là lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh. Trong dài hạn, diễn biến VN-Index có mối tương quan chặt chẽ với xu hướng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Chúng tôi kỳ vọng đang ở vùng đỉnh lãi suất và định giá đang được nén rất là sâu rồi. Bởi vậy, chỉ cần xu hướng toàn cầu trong bối cảnh trong năm tới ổn định trở lại, chúng tôi kỳ vọng là định giá sẽ là một yếu tố hấp dẫn dòng tiền dài hạn và giúp cho thị trường tăng trưởng trở lại như đã từng diễn ra trong chu kỳ nhiều năm vừa qua. Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS.

Thống kê từ VPBankS cho thấy, trong chu kỳ giảm lãi suất giai đoạn 2020 - 2021, VN-Index tăng 87,7%, hệ số P/E mở rộng thêm 4,5 lần. Trong chu kỳ giảm lãi suất giai đoạn 2023 - 2025, chỉ số tăng 28,8%, hệ số P/E tăng thêm 1,6 lần.

Ngược lại, tại những thời điểm lãi suất tăng cao, định giá thị trường thường bị thu hẹp đáng kể. Theo dữ liệu được VPBankS công bố tại hội thảo, hệ số P/E của VN-Index đã giảm về vùng 10,5 lần.

Ông Sơn kỳ vọng, khi các yếu tố vĩ mô toàn cầu ổn định trở lại, lãi suất trong nước hạ nhiệt, nền định giá thấp cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ trở thành yếu tố hấp dẫn dòng tiền đầu tư dài hạn.

Bên cạnh đó, hiệu ứng từ việc nâng hạng thị trường chứng khoán, cùng triển vọng cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, cũng được chuyên gia VPBankS đánh giá là những lực đỡ dài hạn cho sự trở lại của dòng vốn nước ngoài trong năm 2027.