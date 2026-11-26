Tại họp báo thường kỳ chiều ngày 26/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ chuẩn bị áp đặt các mức thuế nhập khẩu mới trên diện rộng đối với 16 nền kinh tế, với lý do chính sách trợ cấp công nghiệp của các đối tác này gây bất lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ. Theo các báo cáo truyền thông, Việt Nam có nguy cơ phải chịu mức thuế cao hơn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu tại họp báo. Ảnh: Đức Thanh

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, về vấn đề này, Bộ Công Thương đã có thông tin. Việc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là một bước trong tiến trình xử lý theo trình tự pháp luật của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến, tham vấn các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác cũng như danh mục mặt hàng được miễn trừ.

Theo quy định và thông lệ của Hoa Kỳ, thời hạn dự kiến để nước này đưa ra quyết định cuối cùng muộn nhất là ngày 11/3/2027.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ; đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng nhằm giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Đến nay, hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như toàn bộ các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần tiếp tục trao đổi, làm rõ về mặt kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán.

“Một lần nữa, chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam để xử lý thỏa đáng những khác biệt” - bà Hằng nêu rõ.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về việc Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ mới đây thông báo gia hạn thêm 3 tháng cuộc điều tra thương mại liên quan đến vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam, đến cuối tháng 2/2027, với lý do tính chất phức tạp của vấn đề, bà Phạm Thu Hằng cho biết đây là thủ tục nội bộ của phía Hoa Kỳ, không thể hiện tính chất hay mức độ của cuộc điều tra.

“Quan điểm của Việt Nam về việc điều tra thương mại về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được chúng tôi nhiều lần nêu rõ. Một lần nữa, chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này, đặc biệt là trong thời gian gần đây” - bà Hằng cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định cũng như việc triển khai trên thực tế các chính sách, quy định của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ.

Việc trao đổi nhằm xử lý thỏa đáng những khác biệt, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam.