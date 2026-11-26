Chiều 26/11, Bộ Công thương tổ chức họp báo thông tin về kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) trong vụ điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thuế 35% với hàng Việt Nam mới là đề xuất sơ bộ của Hoa Kỳ

Thông tin về vụ việc tại cuộc họp, ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, tối ngày 25/11/2026 (giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Các nền kinh tế bị điều tra bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Trước đó, ngày 3/3/2026 Hoa Kỳ đã tiến hành khởi xướng điều tra vụ việc. Trong suốt quá trình điều tra, phía Việt Nam, cũng như Bộ Công Thương đã tham gia hết sức tích cực, cung cấp rất nhiều các tài liệu, thông tin liên quan để phản ánh tình hình thực tế trong các ngành sản xuất tại Việt Nam; tuy nhiên, đến ngày 25/11, phía Hoa Kỳ đã ra kết luận sơ bộ về vụ việc này.

Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Thế nhưng, mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành đang áp dụng căn cứ theo Mục 301 và Mục 232.

Trong kết luận sơ bộ, USTR đề xuất danh mục hàng hóa được miễn trừ khỏi biện pháp thuế theo Mục 301 bao gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

Theo ông Trung, việc USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là một bước trong quy trình điều tra theo pháp luật Hoa Kỳ. Đây mới là mức đề xuất, chưa có hiệu lực và chưa được áp dụng chính thức.

USTR còn phải thực hiện các bước tiếp theo, trong đó có tham vấn, điều trần và tiếp nhận ý kiến của các bên liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Theo dự kiến, kết luận sẽ được ban hành sớm nhất vào đầu tháng 2/2027 và muộn nhất trước ngày 11/3/2027.

Ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Khánh Linh

Tiếp tục trao đổi, cung cấp thông tin với Hoa Kỳ

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cũng cho biết, ngày 25/11, Phó Thủ tướng thường trực đã có cuộc họp với bộ ngành để bàn giải pháp quản trị rủi ro trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) có kết luận sơ bộ đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, ưu tiên trước hết sẽ là chủ động hợp tác với phía Mỹ thông qua các kênh khác nhau, cụ thể là kênh các cơ quan của phía Mỹ thực hiện điều tra theo Mục 301 để cung cấp thông tin cho phía Mỹ.

Bộ Công thương đã chuẩn bị các ý kiến để gửi phía Hoa Kỳ, đồng thời sẽ tham gia các phiên điều trần công khai, phối hợp với các cơ quan và ngành hàng liên quan trong quá trình xử lý vụ việc.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng sẽ phối hợp hiệu quả với phía Mỹ qua kênh đàm phán Hiệp định thương mại công bằng và đối ứng.

Theo Thứ trưởng, ông vừa tham dự cuộc họp với đại diện một số nền kinh tế thuộc diện điều tra, trong đó có các thành viên CPTPP, ASEAN và Liên minh châu Âu (EU). Qua trao đổi, các bên đều không đồng tình với cáo buộc của USTR về tình trạng dư thừa công suất sản xuất trên thế giới.

Đối với những vấn đề Hoa Kỳ nêu trong kết luận điều tra theo Mục 301, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Hoa Kỳ. Đồng thời, Chính phủ và các bộ, ngành đang triển khai các giải pháp cải cách nhằm giải quyết những mối quan tâm của phía Hoa Kỳ.

Về việc áp thuế trong trường hợp các tham vấn và trao đổi không tiến triển, theo Thứ trưởng Bộ Công thương, trong báo cáo sơ bộ của phía USTR đưa ra hai mức: Một là mức tối đa có thể áp dụng đối với các nước và hai là có thể cân nhắc giảm xuống nếu các bên ký kết được những hiệp định về đối ứng công bằng, cân bằng với Hoa Kỳ.

Nếu các bên thống nhất được hiệp định này có thể ở mức thuế thấp hơn. Với Việt Nam, mức tối đa với một số mặt hàng có thể đưa ra là 35% và nếu hai bên ký kết hiệp định, phía Mỹ đưa ra mức đề xuất là 20%. Để có mức thuế 20%, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc thông tin cung cấp, trao đổi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái trả lời họp báo. Ảnh: Khánh Linh

Doanh nghiệp cần chủ động rà soát rủi ro xuất khẩu

Đề cập đến giải pháp ứng phó của doanh nghiệp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng không thể áp dụng một phương án chung cho tất cả. Mỗi lĩnh vực có rủi ro khác nhau, cần những chương trình quản trị riêng và phía Mỹ cũng đưa ra danh mục miễn trừ thuế đối với hơn 2.000 dòng sản phẩm khác nhau.

Thứ trưởng lưu ý, doanh nghiệp cần rà soát cụ thể các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đối chiếu với danh mục miễn trừ thuế mà USTR đề xuất. Việc xác định chính xác mặt hàng thuộc diện miễn trừ hay không sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá những rủi ro có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chủ động theo dõi cảnh báo phòng vệ thương mại và lưu ý nguy cơ hàng hóa bị điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các bộ ngành triển khai Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030 một cách hiệu quả nhất. Doanh nghiệp cũng cần tham khảo nghị quyết này để nắm thông tin kỹ hơn, quản trị rủi ro một cách hiệu quả nhất. Doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại Việt Nam và các bên liên quan cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình USTR lấy ý kiến trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo kế hoạch, USTR sẽ tổ chức phiên điều trần công khai từ ngày 25/1/2027. Trong thời gian này, Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục trao đổi, đàm phán nhằm sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.