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Cập nhật lúc 8h55 ngày 26/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.422.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.466.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 73.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 75.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.422.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.466.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.422.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.673.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 37.919.905 đồng/kg (mua vào) và 39.093.236 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 26/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 41,036 USD/ounce, giảm 0,90% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới chịu sức ép khi tiến sát mốc 42 USD/ounce, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao, tín hiệu phục hồi của hoạt động sản xuất công nghiệp chưa rõ nét và dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu suy yếu. Những yếu tố này đang khiến kim loại quý khó tạo được động lực tăng giá bền vững.

Trên thị trường, diễn biến của bạc hiện chịu ảnh hưởng đan xen giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và triển vọng tiêu thụ công nghiệp. Trong đó, mặt bằng lợi suất thực tế tại Mỹ tiếp tục là một trong những yếu tố chi phối đáng chú ý.

Mặt bằng lợi suất thực tế cao làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ những tài sản không tạo ra thu nhập như vàng và bạc. Điều này có thể khiến dòng vốn đầu tư trở nên thận trọng hơn với kim loại quý, qua đó hạn chế khả năng phục hồi của giá bạc.

Ngoài yếu tố lãi suất, triển vọng sản xuất công nghiệp cũng đang trở thành biến số quan trọng đối với thị trường. Do có phạm vi ứng dụng rộng trong các ngành sản xuất, bạc không chỉ chịu tác động từ nhu cầu đầu tư mà còn phụ thuộc đáng kể vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thực.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô, diễn biến trên thị trường hợp đồng tương lai cũng phản ánh phần nào tâm lý của giới đầu tư. Các nhà đầu cơ hiện vẫn nắm giữ vị thế mua ròng đối với bạc, song quy mô vị thế này đang có xu hướng giảm.

Trong thời gian tới, triển vọng của thị trường bạc sẽ phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi của lợi suất thực tế tại Mỹ, cùng những tín hiệu mới về hoạt động sản xuất công nghiệp. Nếu lợi suất giảm và các chỉ số sản xuất cho thấy sự cải thiện đồng đều hơn, bạc có thể tìm được thêm động lực phục hồi.

Ngược lại, trường hợp lợi suất thực tế tiếp tục đi lên, trong khi hoạt động công nghiệp thiếu động lực tăng trưởng, kim loại quý này sẽ còn phải đối mặt với sức ép. Mốc 45 USD/ounce vì thế tiếp tục là ngưỡng giá đáng chú ý đối với diễn biến thị trường trong những phiên tới./.