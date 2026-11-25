Giá heo hơi hôm nay bất ngờ quay đầu giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát giá heo hơi hôm nay cho thấy, thị trường bất ngờ quay đầu giảm sau một tuần phục hồi mạnh. Mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg xuất hiện tại cả ba miền, đưa mặt bằng giá thu mua trên cả nước xuống còn 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm giá ở 13/15 tỉnh, thành phố được khảo sát, chỉ Cao Bằng và Sơn La duy trì mức thu mua của ngày hôm trước. Trong đó, Phú Thọ ghi nhận mức giảm mạnh nhất cả nước, xuống còn 52.000 đồng/kg.

Tuyên Quang giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 51.000 đồng/kg. Hải Phòng và Lai Châu cũng giảm về mức 53.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên đồng loạt giảm xuống 53.000 đồng/kg, ngang mức giá tại Cao Bằng và Sơn La.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Bắc chỉ còn dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, thấp nhất trong ba khu vực.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 55.000 đồng/kg, Gia Lai giảm tương ứng, còn 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa đồng loạt giảm xuống 52.000 đồng/kg. Đà Nẵng giảm 1.000 đồng/kg, cùng mức giá với Hà Tĩnh và Quảng Ngãi. Trong khi đó, Quảng Trị và TP. Huế tiếp tục duy trì mức thu mua 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, không còn địa phương nào duy trì mức giá 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm xuống 55.000 đồng/kg. Tây Ninh giảm về mức tương đương.

Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh phổ biến quanh mốc 72.000 - 75.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ heo 71.000 đồng/kg…

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg, còn 53.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ lùi về 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước hôm nay chứng kiến nhịp hạ giá đồng bộ trên cả ba miền. Hiện, giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg./.