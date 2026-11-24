Hội nghị dự kiến quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, doanh nghiệp nhà nước và các chuyên gia đến từ các quốc gia trong khu vực châu Á, cùng đại diện OECD và các tổ chức quốc tế.

Đây là diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thực tiễn và thảo luận các định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang có nhiều thay đổi.

Ngày 26/6/2026, tại buổi tiếp ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã cho biết Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á của OECD. Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về những vấn đề trọng tâm trong quản trị doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: Chia sẻ về định hướng và mục tiêu tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam;

Hoàn thiện chính sách sở hữu nhà nước và cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu; Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và vai trò, trách nhiệm của hội đồng quản trị;

Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; Nâng cao hiệu quả giám sát, đánh giá hoạt động; quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp nhà nước.

Thông qua 5 phiên thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, Hội nghị hướng tới thúc đẩy đối thoại chính sách, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực; đồng thời hỗ trợ các nước nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc và thông lệ quản trị tốt của OECD phù hợp với điều kiện thể chế và đặc điểm phát triển của mỗi quốc gia.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế về quản trị doanh nghiệp nhà nước; đồng thời tạo cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và tiếp thu các thông lệ quốc tế, phục vụ quá trình tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Thông qua Hội nghị, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính Việt Nam) mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với OECD và các cơ quan, tổ chức đối tác trong khu vực, thúc đẩy các hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiên cứu chính sách và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp nhà nước.