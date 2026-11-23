Sáng 23/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết việc tổ chức công bố quy hoạch diễn ra trong dịp kỷ niệm 86 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ, trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo ông Phong, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM bước vào không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hội tụ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên. Không gian mới cùng những cơ hội phát triển đặt ra yêu cầu phải có tầm nhìn thống nhất, đủ rộng để phát huy sức mạnh tổng hợp, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất.

Do đó, việc lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian, hạ tầng, quốc phòng, an ninh; đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của Thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Ông Phong nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng về quy mô mà còn phải tạo bước đột phá về chất lượng, hướng tới xây dựng một siêu đô thị toàn cầu ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới, một thành phố đáng sống.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm diễn ra sáng 23/11. Ảnh: Lạc Nguyên

Định hình mô hình tăng trưởng mới, hướng tới đô thị toàn cầu

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Quy hoạch tổng thể được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bản đồ định hướng phát triển và các quyết sách của Thành phố trong nhiều thập kỷ tới. Quy hoạch cũng là kết tinh trí tuệ, thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn 100 năm.

Một trong những nội dung quan trọng của quy hoạch là định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Đồng thời, xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị với các vùng động lực, trung tâm vệ tinh, hành lang liên kết chiến lược và vùng quản lý phát triển, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Trên cơ sở đó, TP.HCM xác định các mục tiêu phát triển theo từng giai đoạn. Đến năm 2030, Thành phố phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thành phố đặt mục tiêu có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

Đến năm 2045, TP.HCM phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Đến năm 2075 và xa hơn, Thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển hàng đầu thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Với tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu, TP.HCM xác định vai trò là động lực phát triển quan trọng của kinh tế phía Nam và cả nước. Theo ông Lê Quốc Phong, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả quy hoạch là tiền đề quan trọng để Thành phố phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Huy động nguồn lực triển khai các dự án chiến lược

Để sớm đưa quy hoạch vào thực tiễn, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Thành phố sẽ bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; đồng thời tổ chức công bố quy hoạch bằng nhiều hình thức, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về định hướng phát triển, tạo sự đồng thuận và chung tay thực hiện.

Thành phố sẽ rà soát kế hoạch triển khai quy hoạch; rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể.

Cùng với đó, TP.HCM sẽ phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội và Chính phủ ban hành, huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để triển khai các chương trình, dự án chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các động lực phát triển đã được xác định.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến tầm nhìn quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển trong thực tiễn.

Theo ông Phong, tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền tảng được xây dựng hôm nay, các thế hệ mai sau sẽ tiếp tục kết nối, hoàn thiện và tự hào về Thành phố của mình. Quy hoạch chính thức được ban hành là kết tinh trí tuệ, công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố và bạn bè trong nước, quốc tế../.