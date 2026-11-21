Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Đức Thanh

Trong không khí hữu nghị, chân thành, cởi mở và tin cậy, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm thể hiện tình cảm hữu nghị tốt đẹp, nồng ấm giữa hai nước, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Azerbaijan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan tháng 5/2025, cảm ơn Tổng thống Ilham Aliyev và Nhân dân Azerbaijan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Azerbaijan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Đức Thanh

Chúc mừng những thành tựu quan trọng Azerbaijan đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ilham Aliyev, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và củng cố vị thế của Azerbaijan tại khu vực và trên thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan và Đảng cầm quyền Azerbaijan Mới, coi Azerbaijan là đối tác quan trọng tại khu vực Nam Kavkaz và Caspi.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Azerbaijan đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Hội nghị về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) và được các nước thành viên tín nhiệm gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch CICA giai đoạn 2026-2028.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2027), tiếp tục tạo xung lực mạnh mẽ cho hai bên triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan phát triển thực chất, hiệu quả.

Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ vinh dự được thăm lại Việt Nam, trước sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống và Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan; nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2014, chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện mà Việt Nam đạt được, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng tại khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng thống Azerbaijan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 5/2025.

Nhân dịp này, Tổng thống Ilham Aliyev cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và cử Đoàn cấp cao tham dự Hội nghị CICA lần thứ 7, thể hiện quyết tâm chính trị và sự coi trọng của Việt Nam đối với hợp tác liên khu vực, góp phần vào thành công của Azerbaijan trên cương vị Chủ tịch Hội nghị; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế và các cơ chế mà hai nước cùng tham gia.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác năng lượng - dầu khí trong bối cảnh tình hình hiện nay, Tổng thống Ilham Aliyev đề nghị hai bên khuyến khích doanh nghiệp hai nước thành lập liên doanh, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tính khả thi, bảo đảm hài hòa lợi ích và truyền thống hợp tác tốt đẹp đã có; xác định các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, trong đó chú trọng vai trò điều phối quan trọng của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và việc không ngừng hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Azerbaijan Mới và Đảng Cộng sản Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó chú trọng trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương.

Nhấn mạnh các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1959) và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Heydar Aliyev (năm 1983) đã đặt những nền móng đầu tiên cho quan hệ Việt Nam - Azerbaijan, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, sớm hoàn tất và thông qua Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư, qua đó cụ thể hóa các định hướng, cam kết cấp cao thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Hai bên cũng nhất trí trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng khác như quốc phòng - an ninh, giao thông - vận tải với trọng tâm là thúc đẩy khai thác tuyến vận tải xuyên Caspi, giáo dục - đào tạo và văn hóa, du lịch nhằm đưa người dân đến gần nhau hơn, đặc biệt là thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật; khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thúc đẩy thương mại nông sản. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Nam Kavkaz/Trung Á và giữa Azerbaijan với ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng thống Ilham Aliyev trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sớm thăm lại Azerbaijan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui vẻ nhận lời mời.

Ngay sau cuộc hội đàm, hai Nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước./.