Giải quyết dứt điểm việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết

Bộ Tài chính mới đây đã có báo cáo về kết quả thực hiện chương trình công tác tháng 10, kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 11 năm 2026. Theo báo cáo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh trong tháng 10 là công tác xây dựng chính sách, pháp luật.

Cụ thể, trong tháng 10, Bộ Tài chính tham mưu, xây dựng, trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai 8 dự án luật; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 9 nghị định, 2 nghị quyết, 1 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 21 thông tư.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Ah

Đối với Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ được giao chủ trì soạn thảo 18 đề án trong tháng 10, đã hoàn thành 17 đề án. Đến thời điểm tổng hợp, không còn thông tư chậm ban hành; đối với các luật, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật, các đơn vị đã giải quyết dứt điểm tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, Bộ được giao 776 nhiệm vụ. Tính đến ngày 31/10, Bộ đã hoàn thành 635 nhiệm vụ, còn 141 nhiệm vụ trong hạn đang triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Văn phòng Chính phủ đánh giá, đây là tháng thứ tư liên tiếp Bộ Tài chính không có nhiệm vụ nào chậm tiến độ, không có nhiệm vụ trọng tâm phải trình trong tháng chưa hoàn thành.

Tình hình doanh nghiệp còn khó khăn Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính cũng cho biết còn một số khó khăn trong quá trình triển khai. Đơn cử như, tình hình doanh nghiệp mặc dù có dấu hiệu cải thiện trong ngắn hạn nhưng còn nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tháng 10 đạt gần 23,7 nghìn, giảm 19,8% so với cùng kỳ, là tháng thứ năm liên tiếp giảm. Giải ngân đầu tư công lũy kế cao hơn cùng kỳ, song giá trị giải ngân riêng tháng 10 đạt 65,6 nghìn tỷ đồng, so với 133,4 nghìn tỷ đồng của tháng 9. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, khối lượng văn bản xin ý kiến của các bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 10 lớn hơn các tháng trước, trong khi thời hạn xin ý kiến còn ngắn, chưa tương xứng với tính chất, phạm vi ảnh hưởng.

Về điều hành tài khoá, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính đã tham mưu điều hành chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp linh hoạt, đồng bộ với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô để phục vụ phát triển.

Kết quả, thu ngân sách nhà nước tháng 10/2026 đạt 251.510 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 2.438.912 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Chi ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 2.108.720 tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng năm 2026 là 26,8 nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách.

Cùng với điều hành thu, chi ngân sách, Bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 đối với số vốn còn lại chưa phân bổ tại Nghị quyết số 27/NQ-CP.

Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 708,57 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước 217,5 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ đã tổ chức làm việc với một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương để nắm tình hình công tác tạm ứng, kiểm soát chặt chẽ vốn tạm ứng, bảo đảm tạm ứng phù hợp với tiến độ dự án, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đẩy nhanh thu hồi tạm ứng, không để xảy ra tạm ứng quá hạn. Việc chấm điểm giải ngân được thực hiện chính thức từ kỳ tháng 10/2026.

Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng

Trong công tác quản lý, điều hành giá, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý III/2026, Bộ đã cập nhật hai kịch bản lạm phát, theo đó CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5% ở kịch bản thứ nhất và khoảng 4,8% ở kịch bản thứ hai so với năm 2025. Các kịch bản điều hành giá điện, xăng dầu những tháng cuối năm cũng được xây dựng, có tính đến phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng. Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thông báo điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục được triển khai. Ngày 29/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú và của doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng. Chính sách dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng.

Trong Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, đến ngày 23/10/2026, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế gần 144.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức; xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho hơn 52.000 trường hợp để tiếp tục thủ tục giải thể; khôi phục mã số thuế cho hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức quay lại hoạt động.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, Bộ Tài chính xác định tập trung tham mưu điều hành tài chính - ngân sách hiệu quả, tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược, điều hành chính sách tài khóa.